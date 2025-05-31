«Зіпсувала» танець наречених: стала відома справжня причина неприязні між Бекхемами та їхньою невісткою Ніколою

Коли напруженість у стосунках між Бекхемами й дружиною їхнього старшого сина Брукліна Ніколою Пельтц стала відома шанувальникам та друзям сімейства, багато хто з них стали сторону Вікторії та Девіда. Адже це Нікола першою назвали батьків свого чоловіка «токсичними».

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Водночас насправді винною у сварці була Вікторія, пише з посиланням на інсайдерів People.



Виявляється, у 2022 році, коли одружувалися Бруклін і Нікола, молодята повинні були виконати перший танець під живе виконання пісні Марком Ентоні, другом сім'ї і колишнім чоловіком Дженніфер Лопес. Проте замість Ніколи на сцену покликали Вікторію — нібито з її ініціативи.

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«Перед початком пісні Марк Ентоні запросив Брукліна на сцену, а потім сказав: «Прошу піднятися на сцену… найкрасивішу жінку у цьому залі — Вікторію Бекхем!» — розповів джерело виданню.

Після цього Нікола вибігла з зали у сльозах.

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«Нікола була впевнена, що Вікторія зробила це навмисне. Вона знала, що танець заздалегідь готували для неї і Брукліна, але Вікторія таємно змінила плани. Нікола не могла зрозуміти, чому з нею обійшлися так», — розповідав інсайдер.

Але інші джерела стверджують, що таким чином Вікторія «помстилася» невістці за те, що та відмовилася одягати на весілля плаття бренду Victoria Beckham.

Втім, сварка триває, і чим закінчиться «протистояння» між Вікторією та Ніколою, поки що важко сказати. Як відомо, нещодавно Бруклін начебто прийняв сторону дружини, опублікувавши у своєму інстаграмі допис: «Ти — все моє життя, я завжди тобі любитиму. І я завжди буду тебе обирати. Ти — найпрекрасніша людина, яку я знаю. Ти і я — назавжди, кохана».

Тоді шанувальники вирішили, що він публічно підтримав дружину.

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Нагадаємо, що нещодавно у конфлікт між Вікторією та Ніколою були втягнуті навіть члени королівської родини. Кейт Міддлтон одягла сукню Вікторії Бекхем, принц Гаррі та Меган Маркл запросили у гості Брукліна з Ніколою.

Фото wireimage

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