Знавці Таро, які склали прогноз на тиждень, з 18 по 24 серпня, представили розклад карт для кожного із знаків Зодіаку на четвер, 21 серпня.

Овен — «Вежа»

Таро-прогноз на завтра для Овнів попереджає, що 21 серпня може стати часом раптових змін, які порушать звичний перебіг подій та плани, пише slovofraza.com. Втім, йдеться не про катастрофу, а про очищення простору для чогось нового. Це може стосуватися як роботи та термінових змін у проектах, так і особистого життя, де розмова може змінити уявлення про стосунки.

Порада карт: не опирайтеся змінам — сприймайте їх як необхідний етап.

Телець — «Справедливість»

Таро-прогноз на завтра для Тельців звертає увагу на те, що 21 серпня слід добре обмірковувати свої слова та зважувати дії — все, скоєне в цей день, матиме свої наслідки. Так, у професійній сфері на знак можуть очікувати співбесіди чи перевірки, під час яких потрібно буде показати свою компетентність. А в особистій сфері Тельцям слід уникати двозначності — лише чесність та прямота допоможуть зберегти довіру близької людини.

Порада карт: зберігайте розум холодним, вчиняйте чесно і ви зможете досягти поваги та стабільності.

Близнюки — «Диявол»

Таро-розклад на завтра для Близнюків попереджає, що день може бути наповнений спокусами та маніпуляціями. Протистояти їм допоможе ясність розуму та уміння бачити суть того, що відбувається. Так, у професійній сфері знаку можуть запропонувати участь у перспективному на перший погляд проекті, який може бути дуже ризикованим. Карта попереджає, що у цей день можуть виявитися залежності чи ситуації, де легко потрапити під чужий вплив. Це стосується, зокрема й особистої сфери.

Порада карт: усвідомленість допоможе звільнитися від непотрібних обмежень.

Рак — «Зірка»

Таро-прогноз на завтра для Раків обіцяє день, наповнений надією та натхненням, коли знак зможе побачити напрям, куди йому слід рухатись далі. У професійній сфері це означає постановку нових цілей, в особистій — романтику та щирі розмови. Навіть якщо вам здається, що в будь-якій ситуації є невизначеність, Ракам слід довіряти своїй інтуїції і вірити у краще.

Порада карт: якщо рухатиметеся вперед з вірою, то ваші дії принесуть плоди у майбутньому.

Лев — «Світ»

Таро-прогноз на завтра для Левів попереджає, що 21 серпня — день завершення одного важливого етапу та підготовки до нового. Так, на роботі може завершитися проект, а заслуги у роботі над ним Лева будуть визнані. У особистому житті знака все буде гармонійно, радісно та стабільно. Адже карта символізує гармонію, цілісність та внутрішнє задоволення.

Порада карт: подумайте про нові цілі та обрії, які відкриваються перед вами.

Діва — «Імператриця»

Таро-прогноз на завтра для Дів визначає 21 серпня як день, пов'язаний із турботою, затишком та творенням. Завтра слід приділити більше уваги домашнім питанням, творчості, а також близьким людям — вони оцінять вашу теплоту та турботу. На роботі Діви зможуть побачити результати своїх зусиль та виявити креативність.

Порада карт: будьте щедрими та відкритими — це залучить до вас нові можливості

Терези — «Колесо Фортуни»

Таро-прогноз на завтра для Терезів обіцяє знаку несподівані події та зміни. Знаку важливо не пропустити нові можливості, які може підкинути йому доля. Так, це можуть бути нові перспективні пропозиції на роботі або зустрічі, що змінюють звичний перебіг подій. Карта «Колесо Фортуни» говорить про те, що доля може підкинути нові можливості, які важливо встигнути помітити.

Порада карт: будьте гнучкими і не бійтеся нового, відмовляючись від старого.

Скорпіон — «Сонце»

Таро-прогноз на завтра для Скорпіонів обіцяє знаку день натхнення та радості, ясності у всьому, визнання його заслуг та успіх у справах. Особисте життя обіцяє бути гармонійним. Невеликі труднощі, які можуть виникнути на шляху Скорпіонів, не зіпсують їм настрою, якщо ставитися до того, що відбувається, з оптимізмом.

Порада карт: діліться ідеями і будьте відкриті світу.

Стрілець — «Повішений»

Таро-прогноз на завтра для Стрільців не виключає, що знаку знадобиться переосмислення того, що відбувається, коли важливо поглянути на ситуацію з іншого боку і скоригувати плани. Так що на роботі можливі затримки — до них слід поставитися як до можливості все ще раз обміркувати або щось змінити в задуманому раніше. Цього дня поспіх ні до чого хорошого не приведе.

Порада дня: зробіть паузу — вона може відкрити шлях до правильного рішення.

Козеріг — «Сила»

Таро-прогноз для Козерогів на завтра радить знаку виявляти терпіння та м'якість, які можуть стати більш дієвим інструментом, ніж диктат та тиск. День готує знаку перевірку на вміння контролювати себе та зберігати внутрішню впевненість. Цей час сприятливий для вирішення конфліктних ситуацій та переговорів. Усвідомленість дій та утримання від імпульсивних дій — запорука успіху цього дня.

Порада карт: виявите витримку — і зможете досягти успіху в найнепростіших ситуаціях.

Водолій — «Самітник»

Таро-прогноз на завтра для Водоліїв показує, що знаку знадобиться зайнятися самоаналізом, знизивши активність. 21 серпня краще зосередити увагу на індивідуальних завданнях, які потребують уваги та точності. А в особистому житті знака може виникнути потреба в усамітненні чи відвертій розмові. Для Водоліїв буде важливим прислухатися до внутрішнього голосу та інтуїції.

Порада карт: іноді саме у тиші народжуються вірні рішення.

Риби — «Імператриця»

Таро-прогноз на завтра для Риб свідчить, що цей день у житті знака буде наповнений гармонією, турботою та творчим натхненням. Успішними будуть усі справи, пов'язані з розвитком, красою та творенням. Близькі Риб оцінять теплоту та увагу знака, а на роботі їхні ідеї, спрямовані на довгостроковий результат, будуть оцінені. 21 серпня той день, коли навіть маленькі справи принесуть радість та відчуття повноти життя.

Порада карт: проявіть більше уваги дому, близьким людям та хобі.

