«Її поява — знак того, що мир вже близько»: зірка серіалу «К.О.Д» Олена Вознесенська про випробування та народження третьої дитини під час війни

Популярна акторка, зірка серіалу «К.О.Д.» (СТБ) Олена Вознесенська зʼявиться і у другому сезоні телепроєкту. Під час його зйомок Олена була вагітна третьою дитиною. Сценаристи навіть спеціально адаптували роль героїні під стан акторки. Вона зробила лише невелику перерву на пологи і вже через місяць після появи доньки знову вийшла на знімальний майданчик. В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Олена Вознесенська розповіла про життя під час війни, втрати, дітей, внутрішню силу та зйомки разом із сином.

«Постійні нічні тривоги, перелякана дитина, яка кричала уві сні…»

— Олено, ми спілкувалися з вами ще на початку великої війни. Що змінилося для вас на четвертому році повномасштабного вторгнення?

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— Моє життя продовжує змінюватися щороку. На початку війни народилася Аріадна, тепер — Мирослава. Її ім’я ми обрали недаремно: вона — та, що славить мир. Дуже хочеться вірити, що її поява — це знак того, що мир вже близько. Ми всією сім’єю в це щиро віримо.

— Як переживає війну ваша старша донька Аріадна, яка народилася вже під час бойових дій?

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- Зараз ми живемо в приватному будинку за містом, і тут дітям значно спокійніше. Вибухи чути менше, хоча інколи пролітають «шахеди», працює ППО. Але це не порівняти з тим, як ми жили на 22-му поверсі в Києві — постійні нічні тривоги, перелякана дитина, яка кричала уві сні… Зараз все інакше. Діти нарешті можуть спати спокійно.

«Проєкт "К.О.Д." люблять глядачі, я обожнюю свою роль», - каже Олена Вознесенська

— Чи були моменти, коли ви шкодували, що все ж таки не поїхали з країни?

— Ні. І не думаю, що коли-небудь пошкодую. Я дуже люблю Україну. Тут я народилася, виросла, тут з’явилися на світ мої діти. Ми з чоловіком багато подорожували світом, але зрозуміли: наш дім — тут. Це наша земля, і іншої країни для нас немає.

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«Коли зовсім важко — виходжу босоніж на траву»

— На початку повномасштабної війни ваші батьки виїхали з України. Як вони зараз?

- На жаль, мій тато пішов із життя. Він переніс дві складні операції, почав одужувати, але сталася трагедія… Ми всі дуже важко це пережили. Маму забрали до себе, вона зараз з нами. Їй досі важко, але ми поруч.

Цього року не стало і бабусі, їй було 93. Вона не пережила смерті тата. Востаннє жила під Києвом. У моєму рідному Запоріжжі залишились лише друзі. Їхні квартири ще вціліли, хоча район обстрілюють постійно. Коли розмовляю з ними телефоном — тлом чутно вибухи. Те, як вони там виживають — це героїзм. У Києві ми не відчуваємо і половини того, що переживає Запоріжжя.

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— Багато хто зараз говорить про втому, апатію, депресію. Як ви справляєтеся з такими станами?

- Чесно? Не дозволяю собі розслабитися — бо у мене троє дітей. І я точно знаю: мій стан — це стан моїх дітей. Якщо я слабка, тривожна — вони теж плачуть, нервують, зляться. Тому я шукаю сили у природі. Коли зовсім важко — виходжу босоніж на траву, дихаю, обіймаю дерево. Допомагає медитація, йогівське дихання, вода. Душ вранці — це мій ритуал очищення. І навіть прибирання допомагає: коли наводиш лад у домі — впорядковується і голова. А ще я намагаюсь багато ходити — іноді 10−15 тисяч кроків на день. Без музики. Просто слухаю себе і світ навколо.

На знімальному майданчику серіалу «К.О.Д.»

— Відомо, що ви знімалися в серіалі разом із сином Танаїмом. Йому подобається кіно?

- Так, він у захваті. Постійно питає, коли знову поїдемо на зйомки. Він грав у театральній студії, має акторське чуття, дуже серйозно підходить до ролей. Не знаю, чи стане це його професією, але сцена йому справді близька.

— Ви також згадували, що й Аріадна може з’явитися у кадрі. Чи хотіли б ви, щоб діти пішли вашим шляхом?

- Я хочу, щоб вони йшли своїм шляхом. Ми, батьки, часто нав’язуємо дітям свої мрії, але це неправильно. Наше завдання — не керувати, а підтримати. Якщо бачу в дитині талант — підказую, але не нав’язую. У дитинстві мама хотіла, щоб я стала стоматологом, тато — банкіром. Але жодна з цих професій мене не надихала. Тому я мрію, щоб мої діти обрали свої, справжні мрії. Я бажаю всім батькам допомагати дітям знайти себе в цьому світі, а не нав'язувати їм свої ідеали. Це дуже важливо.

— Хоча ви не відразу почали акторську кар’єру. Не шкодуєте, що обрали інший шлях?



- Я не можу сказати, що шкодую, просто іноді думаю — могла б почати раніше й отримати більше досвіду. Більшу частину життя я присвятила телебаченню, і мені це справді подобалося. Зараз мене питають, чи планую повернутись на ТБ. Побачимо. Поки що, я в декреті. А телебачення — це не кіно, там усе має бути з першого дубля, без права на помилку. Кіно ж уже стартувало — після півтора місяця вдома я потроху почала виходити на зйомки.

На знімальному майданчику серіалу «К.О.Д.»

«До восьмого місяця була на майданчику»

— Олено, як наважилися на третю дитину під час війни?



- Я завжди мріяла про велику родину. Хоча спершу хотіла двох дітей, але в глибині душі — завжди уявляла великий дім, дитячий сміх, онуків… Таке собі родинне щастя. І, мабуть, ця мрія й вплинула на рішення. Так, зараз складно: і психологічно, і фінансово. Чоловік хвилювався, бо все подорожчало, заробляти важко. Але якщо можеш і хочеш — чому ні?

З появою Мирослави у мене з’явився новий напрям — блогерство. Мені приємно підтримувати українських виробників, рекламую те, що справді використовую. Люди довіряють моїм відгукам, питають поради. Це класне коло взаємної підтримки — особливо зараз, коли бізнесам теж важко, а життя має продовжуватись.

Олена з новонародженою Мирославою

— Аріадна народилася в період вторгнення, і ви ділилися, як було тоді складно. Як пройшли пологи з Мирославою?



- Ідеально. Якщо перші два досвіди розділити навпіл — то це була Мирослава. Я народжувала в пологовому по програмі «Домашні пологи» разом із лікарем. Все було спокійно, без поспіху, ввечері, без метушні. Ми заселилися з чоловіком, розклали речі, все як вдома.

Мирослава йшла в своєму темпі, але пологи тривали всього 4,5 години — це швидко. Найголовніше — була правильна атмосфера: коли тебе не пресують, ти інтуїтивно відчуваєш своє тіло, обираєш позу, темп. Я навіть не хотіла виходити з кімнати — настільки було затишно. Так, є моменти, які врахую на четвертих пологах… хоча, мабуть, морально й фізично на четверті нас уже не вистачить.

— А як щодо зйомок «К.О.Д.» — ви пішли в декрет чи знімалися вагітною?



- Я знімалася вагітною — сценарій адаптували під це. До восьмого місяця була на майданчику. Потім народила, ще місяць була вдома і повернулася зніматися. Звісно, не просто — сціджую молоко, підлаштовуюсь під графік годувань. На обідній перерві мені привозять дитину, годування — і знову на зйомку. Ввечері вже дуже переживаю, якщо затримуємось. Але зараз Мирославі чотири місяці, з шостого — прикорм, тож буде легше.

Проєкт «К.О.Д.» обожнюють глядачі, я обожнюю свою роль — усе складається добре.

— Як вдається поєднувати роботу й трьох дітей?



- Це дуже складно. Потрібно, щоб склалися всі обставини. Мені дуже допомагає мама. Це й для неї терапія після втрати мого тата. Чоловік вранці відвозить старших до школи й садочка, ввечері забирає. Іноді мама підстраховує.

Зараз я не беру додаткових проєктів, окрім «К.О.Д.», а ще знімаю рекламу й блог-контент вдома. Це поки мій максимум. Але діти ростуть, життя продовжується.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» актриса та гумористка Лера Товстолєс розповіла про випробування під час великої війни.

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