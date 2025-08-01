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«Після прильоту „Шахеда“ в наш дім, ходимо до укриття»: відомий актор Андрій Ісаєнко про випробування під час великої війни
Одну з головних ролей у серіалі зіграв відомий актор, зірка театру на Лівому березі Андрій Ісаєнко. За словами Андрія, він жодного разу не втрачав віру в нашу перемогу за всі роки війни.
В ексклюзивному інтервʼю ФАКТАМ Ісаєнко згадав початок великої війни, страх доньки та повернення до роботи.
«Зараз взагалі стало страшніше»
— Я граю рятівника ДСНСника Дмитра Мовчана, — розповідає Андрій. - Його характер відповідає прізвищу — мовчазний, але робить свою роботу правильно і досягає наполегливістю того, чого хоче. Можливо, чимось схожий на мене. Своєю наполегливістю, мабуть.
— Вся історія знімалася у Києві. Останні місяці у столиці видалися дуже важкими. Як справлялися?
— Як завжди. На жаль, приходить вже звикання, хоча, зрозуміло, що так не повинно бути. Але, знаєте, я завжди говорю, що нашим захисникам на фронті ще складніше. Тому намагаюся себе у цьому плані не жаліти. Так, буває складно, але все одно не так, як нашим хлопцям та дівчатам.
— Ви ходите до укриття?
— Після того, як «Шахед» прилетів в наш дім, ходимо. У середині березня був приліт у перше парадне, а ми живемо в восьмому. Звук був такий сильний, що я від нього прокинувся. Зараз взагалі стало страшніше, бо тепер вони запускають «Шахеди» партіями. Тепер коли чуємо тривогу, бачимо, що летять багато «Шахедів», беремо з собою все, щоб донька поспала і йдемо у паркінг. Якщо я розумію, що на наступний день у мене зйомки, прошу дружину, щоб дала і мені трохи поспати, а вона тоді «чергує».
— Не було думок відправити дружину з донькою за кордон?
— Думки, може, і були — у нас багато знайомих на Закарпатті, Західній Україні, де все ж меньше відчувається війна. Але дружина теж працює — вона режисерка — тому залишаємось у Києві. Можливо, вдастся відправити відпочити дитину — це найголовніше.
— Як донька реагує на життя під час війни?
— Звичайно, їй страшно. Знаєте, вже прийшов той вік, коли вона розуміє, що таке смерть, втрати. Особливо, коли я кажу під час тривоги, що, давайте ви підете, а я ще посплю, вона починає благати мене, щоб я пішов з ними, бо страшенно хвилюється. І я іду.
«Живу з думкою, що все буде добре»
— Ви народилися у Запоріжжі…
— До 22 років жив там, вчився. Потім переїхав до Києва, спробував свої сили у театрі на Лівому березі й з того часу там і працюю. А у Запоріжжі залишилася вся моя сімʼя — мама, тато, сестра і її родина. Вони нікуди не виїжджали. Але, я вам скажу, що зараз там тихіше, ніж у Києві. Так, були часи, коли до них прилітала балістика і КАБи, але зараз такого менше. Та і слава Богу, що рідні живуть не дуже близько до небезпечних місць. До речі, перша підземна школа у Запоріжжі відкрилася саме та, що закінчував я.
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— На початку великої війни багато хто пережив період розпачу, коли не знали, що робити.
— У мене такого не було. Я завжди вірив, що все буде добре і не треба себе і близьких накручувати негативними думками. Я якось зумів себе налаштувати. Тим паче притримуюсь правила — «або у військо, або для війська». Тому активно допомагаю нашим хлопцям та дівчатам, що воюють. Спокійно роблю свою справу, розумію, що культура має розвиватися. Дуже радію, що глядач зараз пішов у театр. Що немає вже тих часів, коли приїздили москальські театри і збирали тут купу глядачів, а на наші ходили мало. На жаль, ситуація змінилася тільки після такого жорстокого приводу. Але вже як є. Якщо людям хочеться перепочити, то вони йдуть до театру. Бо тут можна потрапити у якісь інший світ, хоча б на кілька годин. Хай це ілюзорна реальність, але вона дає відповіді на життєві питання. Тут можна побути сам з собою у думках або просто посміятися.
— На початку війни, коли все закрилося, що думали?
— Я пішов у військкомат, мені сказали: твоє кпд у тому, що ти допомагаєш. А я завжди вірив, що культура буде необхідна, так і сталося. Я, навіть, не уявляв себе у іншій реальності. Може я і вмію щось робити, але такі думки відганяв. Слава Богу, ми не зробили, як планували, ремонт кухні та вітальні, тому фінансова «подушка» у нас була, щоб пережити безробіття.
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— Памʼятаєте, коли знову повернулися до акторства?
— Памʼятаю, як з виставою «Погані дороги» ми театром їздили по Європі. У липні 2022 року у Ризі поставили її для біженців з України. Вона йде досі. Потім повернулися в Україну, нашим худруком стала Олеся Жураківська — нам з нею дуже пощастило. У лютому 2023 року я перший раз вийшов на знімальний майданчик — грав у серії новел. Потім потроху повернулися і зйомки серіалів.
— Війна змінила вас?
— Вона змінила кожного, але проаналізуємо це, коли вона закінчиться, коли буде нестача адреналіну. Навіть у тих, хто не був на фронті. От тоді ми зрозуміємо, як змінилися, але не зараз. Багато хто не витримує — йде до психологів. Я до них ще не звертався, намагаюсь такі думки відкласти на потім. Просто живу з думкою, що все буде добре, і вона підтримує мене емоційно. Коли настане Перемога, можливо, поїхав би на море. Але зараз… навіть за кордон не хочеться. Хоча маю таку можливість, я заброньований. Але у мене є внутрішній барʼєр, який не дозволяє цього зробити. Тому, просто тримаємось. Бо іншого виходу у нас немає.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під Києвом тривають зйомки спортивного реаліті «Без меж», ведучими якого стали акторка Надія Хільська та блогер Анатолій Анатоліч. Його героями стануть 12 українських ветеранів, а премʼєра запланована на осінь цього року.
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Фото надані Андрієм Ісаєнком2035
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