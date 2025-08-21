Засновниця компанії The Yard звинуватила власника ТМ «Доміно» Шухніна в інформатаці: що про це пишуть ЗМІ

Засновниця компанії The Yard Яна Рудковська заявила, що власник торгової марки «Доміно» Антон Шухнін розгорнув цілеспрямовану дискредитаційну кампанію, яка спрямована на те, щоб зруйнувати репутацію компанії та її власників. Про це пише УНІАН.

«Раніше у ЗМІ з’явилася низка матеріалів, у яких Шухнін заявив про нібито замах на себе, натякнувши, що за цим стоять власники компанії The Yard.

Новина супроводжувалася фотографіями Шухніна зі зламаним носом», — повідомляє УНІАН.

Як пише УНІАН, на думку засновниці The Yard Рудковсьої, закиди Шухніна вже переросли у відвертий тиск і становлять особисту загрозу для її життя.

«У світлі останніх подій, заяв, інсинуацій на дискредитаційній кампанії я почала боятися за своє життя. Коли дорослий, фізично сильний донецький парубок агресивно перекладає свої проблеми з грошима та квадратними метрами на жінку, це, з одного боку, виглядає дуже кумедно, а з іншого — становить реальну загрозу. Найцинічніше, що він намагається виставити себе жертвою, публікуючи фото свого побитого обличчя, до якого я не маю жодного стосунку. У підсумку дорослий чоловік бігає по Києву, істерить, демонструє свій зламаний ніс і розгортає брудну інформаційну кампанію. Крім того, з метою подальшого тиску та дискредитації зареєстрував безпідставні кримінальні провадження, незважаючи на те, що фактично є господарсько-правові відносини щодо оренди приміщення. Але, як практика показує, обшуки дієвіші…» — сказала Рудковська.

Засновниця компанії наголосила, що звинувачення Шухніна в інциденті, що з ним стався, є нічим іншим, як наклепом та навмисною дискредитацією.

«Ми щиро співчуваємо його травмі, але звинувачення на нашу адресу є відвертим наклепом. Ми не маємо жодного стосунку до цієї події й готові відстоювати свою репутацію та ім’я компанії в суді», — заявила Яна Рудковська.

Вона також пояснила, що хвиля публікацій у ЗМІ стала інструментом тиску, організованим Шухніним після того, як йому відмовили в оренді приміщення. В компанії вважають, що стали жертвою корпоративної війни між двома магазинами.

«Це приміщення виявилось дуже принциповим для цього клієнта, адже повз нього був гарантований трафік цільової аудиторії, оскільки поруч розташований магазин-конкурент, який вже давно працює в цьому місці. Не отримавши згоду на укладання договору, він удавався до різних дій — від прохань через спільних знайомих до погроз. Оскільки на той момент ми вже мали фідбек від колег по ринку щодо цього орендаря, ми прийняли рішення не співпрацювати з ним. Це стало нашою і „помилкою“, і пересторогою, оскільки звичайне бізнесове рішення відмовити у наданні приміщення в оренду, які ми приймаємо регулярно, стало причиною брудної інформаційної кампанії проти нас та вкрай неадекватних дій нашого потенційного партнера, який, на щастя, ним так і не став», — цитує УНІАН Рудковську.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як прокурор відкрив кримінальне провадження проти підприємця й наклав арешт на майно, щоб допомогти його бізнес-партнеру захопити контроль над спільним бізнесом.

