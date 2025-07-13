Вигідне сусідство: чому досвідчені городники висаджують поруч полуницю та часник

Як і у людей, у рослин на дачних ділянках є як гарні, так й погані сусіди: з одними овочі чи фрукти не уживаються, а з іншими прекрасно розвиваються та плодоносять. Один з прикладів гарного сусідства — цибуля та морква. Так, перша відлякує морквяних мух, а друга — цибульних мух та метеликів.

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Ще одна «успішна пара» — полуниця та часник. Як пише Pixelinform, часникові фітонциди відлякують шкідників, які полюбляють кущики полуниці. Йдеться про слимаків, кліщів, попелиць та довгоносиків. Також часник пригнічує розвиток грибкових хвороб, зокрема сірої гнилі.

Своєю чергою полуниця листям закриває грядку, запобігаючи пересиханню грунту, що особливо важливо для часника, якому потрібна волога.

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Городникам, які вирішили висадити поряд ці культури, варто влаштувати грядку на добре освітлюваному сонцем місці. А ось місць, де є протяги, краще уникати. Грунт для полуниці та часнику має бути добре дренованим та пухким, з нейтральною кислотністю. Його варто додатково підживити перепрілим гноєм або компостом.

Досвідчені городники радять висаджувати часник між рядами полуниці або так, щоб на 2−3 кущика припадало по одній часничині. Рослини варто висаджувати на відстані у 15−20 см, аби вони не конкурували за поживні речовини.

Місця посадки треба планувати, враховуючи те, що озимий часник висаджують восени, а полуницю — навесні. В такому випадку вони не заважатимуть одна одній на початку зростання.

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Про те, що потрібно посадити поряд з капустою, щоб урятувати врожай від шкідників, читайте на нашому сайті.

Фото — Pixabay

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