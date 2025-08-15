Від обіймів Діани до крижаної тиші — як Вільям і Гаррі втратили один одного

Останнім часом принц Гаррі кілька разів здійснював дії, через які, певно, згодом жалкував: йдеться про сварку з братом Вільямом та батьком, про скандал навколо благодійного фонду тощо.

Але всіх скандалів не трапилося, якби мати принців, принцеса Діана, була живою, пише біограф принцеси Ендрю Мортон у своїй книзі про неї.

«Вони росли під прицілом камер, переживши гучне розлучення батьків і трагедію, яка вразила весь світ. Принцеса Діана пішла з життя, коли її синам було лише 15 та 12 років. Але навіть після майже трьох десятиліть з моменту тієї серпневої ночі в Парижі історія, здається, продовжує впливати на їхні долі», — пише автор книги.

Ендрю Мортон впевнений, що якби принцеса була жива, нинішній конфлікт між принцом Вільямом і принцом Гаррі розвивався б інакше.

«Безперечно, Діана спробувала б виступити в ролі миротворця між ними. Якби вона була поруч, вони б все вирішили інакше», — вважає Мортон.

Він згадує, що для принцеси було важливо одне: її сини повинні завжди підтримувати один одного, незважаючи ні на що.

Після смерті матері брати пішли різними шляхами. Вільям, нинішній принц Уельський, залишився в королівській сім'ї, взявши на себе дедалі більше офіційних обов'язків. Гаррі, герцог Сассекський, залишив двір разом із дружиною і почав нове життя за океаном.

Зовні це виглядало як усвідомлений вибір кожного, але за лаштунками — наростаюче відчуження, яке, за словами інсайдерів, досягло точки, коли навіть особисті дзвінки та повідомлення Гаррі залишаються без відповіді.

І Вільям, і Гаррі не раз підкреслювали, що вшановують пам'ять матері. Але загальний біль не став мостом між ними. Їх юність пройшла за умов постійної уваги преси, де кожна помилка чи особиста драма ставали надбанням публіки.

Той досвід, можливо, зробив їх сильнішими як особистостей, але послабив як братів. Тому їх життя склалося саме так.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому королівська родина неохоче розглядає примирення з Меган Маркл та Гаррі.

