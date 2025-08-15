- 18:59 Дівам — «Відлюдник» і пошук відповідей, Ракам — «Сонце» і прорив у справах: Таро-прогноз на 16 серпня
Не любить лобстерів: Меган Маркл вперше розкрила вподобання принца Гаррі
Після того як 44-річній Меган Маркл напророчили блискуче майбутнє, вона здивувала громадськість несподіваним одкровенням про свого чоловіка, принца Гаррі. Хоча це може здатися незначною деталлю, зізнання викликало неабиякий інтерес у ЗМІ та соціальних мережах саме завдяки своїй спонтанності, повідомляє видання XCatalunya.cat.
Герцогиня у розмові з шеф-кухарем Андресом про неприязнь людей до певних страв, з посмішкою сказала: «Ви знаєте, хто не любить лобстерів? Мій чоловік». Ці слова показують більш інтимну та повсякденну сторону пари, що дуже відрізняється від публічного іміджу, який вони створювали з моменту дистанціювання від королівської родини.
Окрім зізнань про їжу, Меган наголосила, що їй подобається «знаходити способи показати людям свою турботу». У відео вона спілкується з друзями та знаменитостями, такими як Кріссі Тейген та Тан Франс, у своєму розкішному будинку в Монтесіто. Герцогиня наголосила, що проведення часу разом та обмін жестами прихильності є заняттями, які вона вважає важливими для зміцнення особистих зв'язків.
У другому сезоні серіалу «З любов'ю, Меган» герцогиня обіцяє запросити видатних гостей зі світу розваг. Очікується, що шоу включатиме кулінарні челенджі та проєкти «зроби сам», досліджуючи сміливі смаки та інноваційні техніки. Netflix підкреслив, що серіал має на меті продемонструвати креативність, надаючи пріоритет веселощам над досконалістю.
Однак у трейлері немає жодної появи Гаррі та їхніх дітей, Арчі та Лілібет, залишаючи родину на задньому плані. Що цілком відображає рішення Меган та Гаррі зосередитися на своїх особистих проєктах.
Додамо, що принц Гаррі та Меган Маркл сказали, що новий формат співпраці з Netflix — «це щось грандіозне».35
