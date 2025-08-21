ЗСУ знищили ключовий нафтопереробний завод рф та склади БпЛА

Сили оборони Україна продовжують завдавати ударів по російським НПЗ та інших об'єктах, які працюють на війну. Так, в черговий раз уражено Новошахтинський завод нафтопродуктів, а також ще низку важливих об’єктів на території рф.

«В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, у ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили „Новошахтинский завод нафтопродуктів“ (Ростовська область рф). Він є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні російської федерації. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф. Загальний об'єм резервуарів — понад 210 тисяч кубічних метрів», — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

На місці прильотів фіксувалися численні вибухи. В Генштабі додали, що ціль уражено.

Ще до офіційного підтвердження в мережі з'явилися фото та відео з Ростовщини, де зайнялася масштабна пожежа.

А Сили спецоперацій ЗСУ вдарили по складу БпЛА та логістичному хабу у тимчасово окупованому Донецьку — в районі об'єкта фіксувалися численні вибухи.

Була атакована й база пально-мастильних матеріалів на території Воронезької області рф — результати вогневого ураження наразі уточнюються.

Нагадаємо, що нещодавно російські пабліки писали про атаку дронів-камікадзе на НПЗ у Сизрані Самарської області рф.

