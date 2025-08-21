41.02 / 41.53 47.86 / 48.46
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ЗСУ знищили ключовий нафтопереробний завод рф та склади БпЛА

13:04 21 серпня 2025
Сили оборони вдарили по заводу у російському Новошахтинську. Фото з відкритих джерел

Сили оборони Україна продовжують завдавати ударів по російським НПЗ та інших об'єктах, які працюють на війну. Так, в черговий раз уражено Новошахтинський завод нафтопродуктів, а також ще низку важливих об’єктів на території рф.

«В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, у ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили „Новошахтинский завод нафтопродуктів“ (Ростовська область рф). Він є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні російської федерації. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф. Загальний об'єм резервуарів — понад 210 тисяч кубічних метрів», — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

На місці прильотів фіксувалися численні вибухи. В Генштабі додали, що ціль уражено.

Ще до офіційного підтвердження в мережі з'явилися фото та відео з Ростовщини, де зайнялася масштабна пожежа.

РЕКЛАМА

А Сили спецоперацій ЗСУ вдарили по складу БпЛА та логістичному хабу у тимчасово окупованому Донецьку — в районі об'єкта фіксувалися численні вибухи.

Була атакована й база пально-мастильних матеріалів на території Воронезької області рф — результати вогневого ураження наразі уточнюються.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що нещодавно російські пабліки писали про атаку дронів-камікадзе на НПЗ у Сизрані Самарської області рф.

Фото з відкритих джерел

94

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

М&#39;ясо. Фото pixabay

Суперпопулярний в українців продукт може різко подешевшати

Екодім переселенців з Харкова Лани Тесленко та її чоловіка Олександра

«Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині

кабачкові котлети

Навіть гурманам до вподоби ці кабачкові котлети: складники точно є у вас під руками

Сили оборони вдарили по заводу у російському Новошахтинську. Фото з відкритих джерел

ЗСУ знищили ключовий нафтопереробний завод рф та склади БпЛА

Наступний матеріал
Новини партнерів