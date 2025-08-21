- 14:23 Єдиний спосіб: Пекін прокоментував переговори між Україною та США щодо завершення війни
ЗСУ знищили ключовий нафтопереробний завод рф та склади БпЛА
Сили оборони Україна продовжують завдавати ударів по російським НПЗ та інших об'єктах, які працюють на війну. Так, в черговий раз уражено Новошахтинський завод нафтопродуктів, а також ще низку важливих об’єктів на території рф.
«В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, у ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили „Новошахтинский завод нафтопродуктів“ (Ростовська область рф). Він є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні російської федерації. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф. Загальний об'єм резервуарів — понад 210 тисяч кубічних метрів», — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
На місці прильотів фіксувалися численні вибухи. В Генштабі додали, що ціль уражено.
Ще до офіційного підтвердження в мережі з'явилися фото та відео з Ростовщини, де зайнялася масштабна пожежа.
А Сили спецоперацій ЗСУ вдарили по складу БпЛА та логістичному хабу у тимчасово окупованому Донецьку — в районі об'єкта фіксувалися численні вибухи.
Була атакована й база пально-мастильних матеріалів на території Воронезької області рф — результати вогневого ураження наразі уточнюються.
Нагадаємо, що нещодавно російські пабліки писали про атаку дронів-камікадзе на НПЗ у Сизрані Самарської області рф.
