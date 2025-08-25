41.08 / 41.60 48.02 / 48.72
Дженніфер Гарнер зізналася, чому назвала свою старшу доньку Вайолет

21:33 25 серпня 2025
Вайолет Аффлек із мамою, актрисою Дженніфер Гарнер. Фото Getty Images

Дженніфер Гарнер нещодавно розповіла, як вийшло так, що вони з Беном Аффлеком назвали свою старшу дочку Вайолет Аффлек. Акторка розповіла, що ім'я доньці дано на честь її бабусі, яку теж звали Вайолет.

Дженніфер з ніжністю говорила про свою бабусю. «Я дочка фермера — моя мама мала маленьку ферму в Оклахомі. Ми жили на ній. Ми жили за рахунок того, що могла дати ферма, і що ми могли виростити за рік. Ми не голодували. Але це було непросто», — згадала 53-річна акторка, пише The News.

За словами Гарнер, у її родини була молочна корова, і влітку бабуся Вайолет робила багато морозива. Дженніфер розповіла виданню: «Вона сиділа надворі на ковдрі, готувала морозиво, ми з’їдали його, а потім вона робила ще одне і робила це знову. Моя бабуся Вайолет була справжньою кумедницею. Одного разу вона не дала лисиці, яка залізла в курник посеред ночі, вполювати курку. А потім просто сказала: ну, давайте з'їмо цю курку. Вона смажила курку, доки не зайшло сонце. А посеред ночі ми влаштували бенкет».

Раніше донька Бена Аффлека та Дженніфер Гарнер припинила контакти із Дженніфер Лопес.

Фото Getty Images

39

