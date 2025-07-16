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Жодної зірковості: донька Бена Аффлека вразила скромним вибором одягу

21:02 16 липня 2025
Бен Аффлек з дочкою Вайолет

Вайолет Аффлек, яка припинила контакти із Дженніфер Лопес, привернула увагу під час нещодавнього виходу, відмовившись від дизайнерського одягу. 19-річна дівчина, старша дитина голлівудських зірок Бена Аффлека та Дженніфер Гарнер, обрала бюджетний аксесуар — сумку. Вайолет тримала у руках в'язану сумку ручної роботи, виготовлену за допомогою набору для в'язання WADORN DIY, який можна придбати на Amazon приблизно за 24,28 долара. Вона поєднала аксесуар із сукнею з квітковим принтом червоного, жовтого та синього кольорів.

Ця прогулянка відбулася невдовзі після того, як Вайолет була відсутня на нещодавньому сімейному відпочинку, пише The News.

Раніше цього тижня 53-річну акторку Дженніфер Гарнер разом з її колишнім чоловіком Беном Аффлеком та їхніми дітьми, Фіном та Семюелем, помітили на грі команди Boston Red Sox на стадіоні Fenway Park у штаті Массачусетс. Актор був одягнений у коричневу сорочку на ґудзиках та кепку Boston Red Sox, а Гарнер — у червоно-білий смугастий топ з короткими рукавами.

Попри розлучення, колишня пара зберегла позитивні стосунки у вихованні своїх трьох дітей.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Дженніфер Гарнер підкорила публіку появою з коханим, чому колишній її чоловік не надто зрадів.

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