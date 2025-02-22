Відчувала себе пішаком: донька Бена Аффлека припинила контакти із Дженніфер Лопес

Попри те, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек розлучилися, дочка актора Вайолет (народилась в шлюбі із Дженніфер Гарнер), залишалася близькою зі своєю колишньою мачухою. Вона навіть одягла сукню Лопес на День святого Валентина вже після розриву відносин. А ще відвідала сестру Лопес Лінду. У листопаді інсайдери повідомили Daily Mail, що Вайолет все ще «має сильну прихильність до Джей Ло та її сім’ї», що, як повідомляється, «дуже бентежило» її батьків. Однак, здається, все змінилося, пише видання Yahoo.

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Джерело повідомило, що дівчина відчувала себе «пішаком» у розлученні Лопес і Аффлека.

«Вайолет відчувала, ніби її використовували як пішака, так би мовити, під час розриву її тата з Джей Ло», — сказав інсайдер виданню.

Кажуть, що до такого висновку дівчина дійшла самостійно.

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«Джен Гарнер підтримала те, щоб її донька зблизилася зі співачкою, тому що вона завжди ставить своїх дітей на перше місце, — сказало джерело. — Але коли наближалося розлучення, той факт, що Вайолет гуляла з Джей Ло і носила її одяг, був дивним для сім’ї. Але Джен навіть забула про це, тому що вона хоче, щоб Вайолет була щаслива, і поважає те, що, ставши дорослою, вона може вибирати, з ким проводити час, навіть якщо Джен не обов’язково погоджується».

Тепер, як повідомляється, Вайолет покінчила зі своїми стосунками з Лопес.

«З часом Вайолет почала розуміти, наскільки її батько засмучений тим, що їхній розрив був у центрі уваги, — розповіло джерело. - Бен ніколи не говорив про Джей Ло. Вайолет дуже розумна і зрештою завжди буде татовою дочкою. Ось чому ви більше не бачите її на публічних виходах з Джей Ло».

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Крім Вайолет, Аффлек і Гарнер також мають дітей Серафіну, 16 років, і Семюела, 12 років.

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