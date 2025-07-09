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Дженніфер Гарнер підкорила публіку появою з коханим: колишній не надто зрадів

21:30 9 липня 2025
Дженніфер Гарнер та Джон Міллер. Фото https://people.com/

Дженніфер Гарнер помітили з її коханим хлопцем Джоном Міллером. 53-річна акторка, яка народила трьох дітей — Вайолет, Серафіну та Семюеля — у шлюбі з Беном Аффлеком, насолоджувалася невимушеною прогулянкою з бойфрендом у вихідні.

Акторка була у вершково-жовтій футболці з темно-синіми легінсами, у зелених шкарпетках та чорних кросівках. Вона доповнила своє вбрання джинсовою блакитною бейсболкою та великими сонцезахисними окулярами.

Ця поява відбулася невдовзі після того, як 52-річного Аффлека бачили похмурим в іншому місці міста одразу після виходу нового треку Дженніфер Лопес Wreckage of You. Актор був одягнений у білу футболку під синьою сорочкою на ґудзиках, у поєднанні з темними джинсами та кросівками Jordan.

Гарнер зустрічається з Міллером з 2018 року, того ж року вона остаточно оформила своє розлучення з Аффлеком.

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Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес заспівала про свій біль від «руйнації» шлюбу з Беном Аффлеком.

Фото Рeople

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