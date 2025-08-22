- 12:20 «Ми щодня ризикуємо не повернутися додому»: про життя у прифронтових Сумах вустами очевидця
- 11:59 Як «Пакунок школяра» вплине на призначення субсидії: ПФУ дали роз'яснення
- 11:33 З жовтня на бензин доведеться витрачати за місяць на 700 гривень більше: водіям прогнозують зростання цін
- 11:22 Як протидіяти новому штаму коронавірусу: українські вірусологи поділились результатами досліджень
- 11:09 Мати олімпійської чемпіонки увічнила пам'ять доньки, яка загинула у горах
- 11:06 До чого тут паста? Меган Маркл здивувала коштовностями на пальцях під час приготування їжі
- 10:47 Підписано закон про відпустки для військових: скільки днів гарантовано зможуть відпочити захисники України
- 10:24 Трамп відступає від переговорів між Україною та росією: що це означає
- 09:49 Понад 50 безпілотників атакували вночі Україну: під удар потрапила Дніпропетровщина
- 09:19 Двоє людей загинули під час пожежі у кропивницькому виші: що відомо про НП
- 08:52 Українські дрони знову вивели з ладу нафтопровід «Дружба»
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про гарантовані відпустки для українських військових (реєстраційний номер 13235). Відповідна інформація міститься в картці законопроєкту.
«21.08.2025 — повернуто з підписом від Президента України», — зазначено у картці законопроєкту.
«Сьогодні Президент підписав закон, який надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі», — повідомив заступник керівника Офісу Президента полковник Павло Паліса.
Також він додав, що контрактники 18−24, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів.
Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України спростити перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років.62
