Підписано закон про відпустки для військових: скільки днів гарантовано зможуть відпочити захисники України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про гарантовані відпустки для українських військових (реєстраційний номер 13235). Відповідна інформація міститься в картці законопроєкту.

ВІДЕО ДНЯ

«21.08.2025 — повернуто з підписом від Президента України», — зазначено у картці законопроєкту.

«Сьогодні Президент підписав закон, який надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі», — повідомив заступник керівника Офісу Президента полковник Павло Паліса.

Також він додав, що контрактники 18−24, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів.

РЕКЛАМА

Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України спростити перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років.

РЕКЛАМА

62

Читайте нас у Facebook