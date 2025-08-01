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Додаткові 15 днів відпустки для військових та майже пів трильйона гривень на оборону: Рада ухвалила важливий закон
Дефіцит у державному бюджеті в 412,3 млрд грн на потреби оборони був закритий Верховною Радою. Це сталося в рамках ухваленого 31 липня законопроєкту № 13573, за який проголосували 332 нардепи.
Як повідомляє сайт парламенту, документ було зареєстровано, прийнято та підписано президентом Володимиром Зеленським того ж дня як терміновий закон. У його рамках було збільшено видатки держбюджету на 397 млн грн, доходи на 147,5 млрд грн.
Так, з 412,3 млрд грн на оборону та безпеку 115 млрд грн будуть направлені на зарплати військовослужбовцям, 216 мільярдів на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки та дронів, а кошти, що залишилися, на інші потреби армії.
Крім того, перерозподіляються надходження від військового збору на 1,5% від доходу громадян, які спрямовуються на потреби ЗСУ:
60% - Міноборони (на дрони, зброю та техніку) додатково 22,4 млрд грн;
30% - Держспецзв'язку;
10% - безпосередньо на бойові бригади.
Загалом з 401,6 млрд грн витрат загального фонду на потреби оборони ці кошти отримають:
- Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) — 310 843,3 млн грн;
- системи МВС (Держкордонслужба, Нацполіція, Нацгвардія) — 84 088,0 млн грн;
- Служба безпеки — 1 564,5 млн грн;
- Головне управління розвідки Міноборони — 4539,7 млн грн;
- Адміністрації Держспецзв'язку — 64,5 млн грн;
- Управління державної охорони — 505 млн грн.
Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що погодив з військовим командуванням рішення про додаткові 15 днів відпустки для українських захисників. У серпні таке нововведення має запрацювати.
Раніше військовослужбовець Ігор Райков писав, як потребують діти та сім'ї захисників України, щоб їхні батьки та чоловіки частіше й довше були вдома.106
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