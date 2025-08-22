40.99 / 41.49 47.67 / 48.32
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Як «Пакунок школяра» вплине на призначення субсидії: ПФУ дали роз'яснення

11:59 22 серпня 2025
Чи впливає Пакунок школяра на отримання субсидії

В Україні через складну економічну ситуацію багато домогосподарств отримують субсидії. Житлова субсидія обчислюється з урахуванням середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

«До сукупного доходу включаються, зокрема, заробітна плата; пенсія; стипендія, крім соціальної, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа; соціальні виплати; допомога по безробіттю, інші страхові виплати; грошові перекази, отримані із-за кордону; дивіденди від цінних паперів; інші доходи, а також кошти, отримані особою від оренди землі, продажу майна», — йдеться у повідомленні.

У відомстві звернули увагу, що пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2025 року № 809 «Деякі питання надання одноразової грошової допомоги учням перших класів «Пакунок школяра» передбачено, що розмір отриманої одноразової грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для отримання всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, у тому числі для отримання житлової субсидії.

Раніше «ФАКТИ» писали, як подати заявку на участь у програмі «Пакунок школяра».

РЕКЛАМА

Фото: Pixabay

РЕКЛАМА
22

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Хорціані

Хорціані: смачна грузинська страва, яка підкорить українських гурманів

Гороскоп на кінець тижня. Фото Pixabay

Скорпіонам — доленосні зустрічі, Козерогам — фінансова стабільність, а Водоліям — зміни: гороскоп для всіх знаків на кінець тижня

Допомога до 40 тисяч

Українцям виплатять до 40 тисяч грн: хто може сподіватись на допомогу

Ванна завжди буде чистою

Як за 30 хвилин повернути ванній білий колір: поради від блогерки

Наступний матеріал
Новини партнерів