Як «Пакунок школяра» вплине на призначення субсидії: ПФУ дали роз'яснення

В Україні через складну економічну ситуацію багато домогосподарств отримують субсидії. Житлова субсидія обчислюється з урахуванням середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
«До сукупного доходу включаються, зокрема, заробітна плата; пенсія; стипендія, крім соціальної, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа; соціальні виплати; допомога по безробіттю, інші страхові виплати; грошові перекази, отримані із-за кордону; дивіденди від цінних паперів; інші доходи, а також кошти, отримані особою від оренди землі, продажу майна», — йдеться у повідомленні.
У відомстві звернули увагу, що пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2025 року № 809 «Деякі питання надання одноразової грошової допомоги учням перших класів «Пакунок школяра» передбачено, що розмір отриманої одноразової грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для отримання всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, у тому числі для отримання житлової субсидії.
Раніше «ФАКТИ» писали, як подати заявку на участь у програмі «Пакунок школяра».
