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Одержувачам субсидій перерахують суми, призначені на опалювальний сезон 2024−2025 років

10:14 7 березня 2025
В Україні перерахують субсидію на опалювальний сезон

В Україні через складну економічну ситуацію багато домогосподарств отримують житлові субсидії. Пенсійний фонд України планує перерахувати розміри вже призначених житлових субсидій на опалювальний сезон 2024−2025 років. Про це повідомили у відомстві.

«На Урядовому порталі оприлюднено постанову від 28 лютого 2025 року № 222 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання субсидій“. Документом, зокрема, внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива“. Відповідно до змін, Пенсійний фонд України перерахує розміри вже призначених житлових субсидій на опалювальний сезон 2024−2025 років, якщо відомості для їх призначення було надано виконавцями послуг з порушенням 5-денного строку, і ці дані не було враховано під час призначення субсидії з жовтня 2024 року», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», частині українців не призначать субсидію без довідки від «Нафтогазу».

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