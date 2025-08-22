- 18:34 Найкращий момент життя: Меган Маркл приголомшила зізнанням
Українські антикорупційні активісти говорять в унісон з російськими спецслужбами, відбілюючи НАБУ, — експерт про затримання в ОАЕ резидента ФСБ Христенка
Українські антикорупційні активісти, намагаючись відбілити НАБУ, говорять в унісон зі спецслужбами та пропагандистами рф. Уся антикорупційна вертикаль у цій справі свідомо грає на руку росії. Про це написав політичний експерт Тарас Загородній.
Експерт зазначив, що російська ФСБ вже почала операцію з рятування проросійського нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка, якого звинувачують у співпраці з ФСБ та впливі на НАБУ. Спецслужби рф залучили проросійських блогерів та антикорупційних активістів. Зокрема, нардепа, якого теж обвинувачують у держзраді, Олександра Дубінського та Анатолія Шарія, якого суд вже засудив до 15 років тюрми.
«Українські антикорупційні активісти по цій справі по суті говорять в унісон з російськими спецслужбами та їх кишеньковими пропагандистами. Чи нормально їм бути в такій компанії? Питань дуже багато і всі вони тягнуть на вирок не лише Христенку і Магамедрасулову, але й усій антикорупційній вертикалі, яка свідомо грає на руку рф», — написав він.
Експерт зазначив, що 21 липня СБУ оголосила підозру Христенку. Під час обшуку за місцем реєстрації Христенка виявили анкети детективів НАБУ, а слідство оприлюднило аудіозаписи його розмов, де він розповідає про свій вплив на Бюро. А днями з’явилася інформація про затримання нардепа в ОАЕ.
«Його дружина Марина повідомила, що місцеві правоохоронці вивчають можливість екстрадиції в Україну. Про це вона заявила в інтерв’ю блогеру ексдепутату Ігорю Мосійчуку, на якого теж накладені санкції», — написав він.
Але найцікавіше в інтерв’ю, звернув увагу експерт, що дружина Христенка фактично повністю підтвердила версію СБУ: її чоловік, якого офіційно підозрюють в роботі на спецслужби рф, активно співпрацював з НАБУ і був «знайомий» з багатьма детективами Бюро.
«Серед таких контактів слідство називає Руслана Магамедрасулова, одного з керівників детективів НАБУ. Його родину також згадують у контексті російських зв’язків: він допомагав своєму батьку-підприємцю продавати коноплю в рф. За даними слідства, його батько має російський паспорт, мати — підтримує війну та отримує пенсію у так званій ДНР», — повідомив він.
За словами експерта, лінія захисту антикорактивістів розсипається на очах.
«Спочатку СБУ оголосила Христенку підозру. А днями соратника Медведчука затримали місцеві правоохоронці в Дубаї. І це є дуже показовим. Адже Дубаї, скажемо відверто, фактично є російським хабом. І якщо навіть в ОАЕ визнали достатніми українські докази для затримання Христенка, то будь-які сумніви так званих активістів не варті навіть серйозної уваги», — підсумував Загородній.
Як повідомлялося, 21 липня працівники СБУ, ДБР та ОГП провели понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ. Зокрема, було затримано Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф. Також під час розслідування правоохоронці встановили, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни та співпрацює зі спецслужбами рф і впливає на діяльність НАБУ.71
