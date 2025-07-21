У понеділок, 21 липня, співробітники СБУ та Офісу генпрокурора затримали одного з керівників детективів НАБУ, який має тісний контакт з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком.

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За даними Офісу генпрокурора, нардеп Христенко виявився старшим агентом фсб рф, який працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Йому повідомлено про підозру в державній зраді та впливі на НАБУ, — зазначили в Офісі.

Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення Федір Христенко втік за кордон і звідти продовжував свою протиправну діяльність. Російські спецслужби його завербували у період правління Януковича. Христенко активно виконував завдання російської спецслужби під час Революції Гідності.

Українськми правоохоронцями здобуто докази тісних контактів Христенко з Юрієм Іванющенком, який є резидентом спецслужб рф на території так званої «ДНР» та колаборантом, нині вже покійним, Арменом Саркісяном.

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За даними слідства підозрюваний Федір Христенко також налагодив тісні стосунки з окремими керівниками НАБУ.

Крім одного з начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, якому сьогодні прокуратура повідомила про підозру в пособництві державі-агресору, Христенко мав контакти з керівником підрозділу детективів НАБУ Олександром Скомаровим.

Є докази, що дружина Скомарова у 2022 році покидала країну на автомобілі, що належав сімʼї Христенка.

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Прокурорами задокументовано, що підлеглі Олександра Скомарова детективи НАБУ за дорученням народного депутата Христенка допомогли перетнути державний кордон Геннадію Боголюбову. Зокрема, двоє співробітників Бюро супроводжували олігарха в потягу, під час його втечі за кордон.

Також у слідства є інформація, що інший бізнесмен Ігор Коломойський теж планував вирішити свої кримінальні справи за допомогою Олександра Скомарова, у разі його перемоги в конкурсі на керівника Бюро економічної безпеки, де він брав участь.

«Прокурори Офісу Генпрокурора народному депутату Федору Христенко заочно повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 та зловживанні впливом за. ч. 2 ст. 369−2 Кримінального кодексу України», — зазначили в Офісі генрокурора.

Федір Христенко — народний депутат ВР 9-го скликання від забороненої партії ОПЗЖ. Після 24 лютого 2022 року приховує своє місце перебування, не з’являвся на засіданнях Верховної ради, не висловлювався у соціальних мережах.

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Відомо, що Христенко разом з дружиною виїхали з України напередодні повномасштабного вторгнення.

За інформацією «Чесно», має зв'язок з фінансовою групою родини ексдепутатів Горлівської міської ради Брюховецьких-Кондаурових, де Христенко є зятем.

Задекларував готівки на 114 мільйонів гривень. Став автором тільки одного законопроекту.

У 2018 році дружина Христенка придбала у росії квартиру на 176 м², 3 паркомісця та комору.

Був довіреною особою кандидата в президенти України Петра Порошенка на виборах 2014 року по ТВО № 49 (Донецька область).

У лютому 2020 року стало відомо, що народний депутат від ОПЗЖ відсвяткував День народження своєї дружини в одному з найфешенебельніших закладів Москви. Вартість бенкету склала близько 1 млн.дол. США. За словами Дениса Казанського, оплатив цей бенкет кримінальний авторитет з Горлівки.

Раніше СБУ затримала російського агента, який мав намір підірвати багатоповерхівку у Рівному.

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