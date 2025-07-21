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Бізнес з росіянами, зв'язок з нардепом з ОПЗЖ та відпочинок на Тенерифе: у СБУ прокоментували затримання чиновника НАБУ (фото)
Співробітники СБУ та Офісу генпрокурора затримали одного з керівників детективів НАБУ.
За даними спецслужби, одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрили на веденні бізнесу в росії.
Йдеться про високопосадовця з Дніпра, який за своїм функціоналом координує діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька).
При цьому в нього виявили контакти з представниками країни-агресора. Крім того, він допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з росією.
Зокрема, детектив НАБУ виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до республіки Дагестан.
«Також перевіряється інформація щодо контактів Магамедрасулова з російськими спецслужбами і передачі їм таємної інформації, зокрема щодо запланованих слідчих дій», — повідомили у СБУ.
Крім того, цей детектив був у тісному контакті і народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами росії, та за даними слідства, має значний вплив на діяльність НАБУ.
В СБУ також повідомили, що батько підозрюваного Руслана Магамедрасулова — Сентябр Магамедрасулов має громадянство рф. Але високопосадовець НАБУ не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон.
Мати підозрюваного проживає у Києві, але отримує пенсію у т. зв. «ДНР» й публікує проросійські коментарі у соцмережах, зокрема у групах з Z-символікою. СБУ має докази, що у розмовах вона активно підтримує війну путіна проти України та виправдовує воєнні злочини ворога.
«Попри те, що як один з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов мав бути дислокований у м. Дніпро та відповідати за роботу у прифронтових регіонах, він майже постійно перебував у м. Київ, а також нещодавно повернувся з елітного відпочинку на острові Тенерифе, де перебував декілька тижнів», — йдеться у повідомленні спецслужби.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення високопосадовцю Національного антикорупційного бюро про підозру за ст. 111−2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, політичний експерт Олег Постернак висловив думку, що НАБУ потрібно розформувати через неефективність роботи та масштабну корупцію.
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