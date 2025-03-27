«Глуши мотор!»: три ознаки проблеми з двигуном, що вимагають негайної зупинки автомобіля

Автоексперти, які раніше розповіли про те, що важливо пам'ятати автомобілісту під час сезонної заміни гуми, розказали, які ознаки можуть свідчити про проблеми з двигуном, пише ampercar.com.

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Так, фахівці виокремлюють три головні сигнали, після появи яких двигун потрібно заглушити без зволікань.

1. Перегрів мотора

Температура двигуна — це важливий показник, за яким слід уважно стежити водію. Якщо стрілка температури впевнено тримається у червоній зоні, або раптом підіймається без зниження, це може свідчити про витік охолоджувальної рідини, несправність термостата чи засмічену систему охолодження. Ігнорування перегріву загрожує повним виходом двигуна з ладу. Найкраще рішення в такому випадку — негайно зупинитися та дати мотору охолонути, а далі звернутися до сервісу.

2. Індикатор Check Engine

Попри те, що індикатор «Check Engine» може спалахнути через незначні причини — на кшталт погано закрученого паливного люка чи неякісного пального — його миготіння є тривожним знаком. У разі, якщо лампочка не просто горить, а блимає, це означає серйозну несправність, яка може призвести до поломки каталізатора або інших критичних елементів двигуна. У такій ситуації слід негайно зупинити авто та звернутися до спеціаліста.

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3. Незвичні звуки з-під капота

Сторонні шуми, що лунають із моторного відсіку, підвіски або навіть коліс є ще одним приводом негайно зупинити рух. Стук, брязкання, шурхіт чи свист можуть свідчити про проблеми із гальмівною системою, кермом, трансмісією або підвіскою. Якщо їх ігнорувати, то це може обернутися аварією або дорогим ремонтом. Якщо звук повторюється або посилюється — авто варто негайно перевірити на СТО.

Раніше «ФАКТИ» писали, про яку проблему розповість колір диму з вихлопної труби автомобіля.

Фото: www.autonews.ru

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