Печиво для стрункості: без цукру, білого борошна, олії, вершків та молока

Відомо, що тим, хто хоче схуднути, краще не дивитися у бік випічки. Але це дається важко, особливо якщо ви гурман. Вихід є — вибирати найменш калорійні варіанти. Виявляється, це може бути не менш смачним. Бонус — струнка фігура, висока самооцінка та гарне самопочуття.

Кулінарка Елла Іванова поділилася дивовижним рецептом ласощів, які варто приготувати. Але і їх, звичайно, краще їсти в розумних кількостях.

— Готуємо чудове печиво без цукру, білого борошна, олії, вершків та молока, — каже Елла Іванова. — Горіхи та фініки — ідеальне поєднання. Спробуйте — не пошкодуєте. Я також додаю до цього печива сезонні ягоди. Подавайте печиво до чаю чи кави. Це смачно та корисно. А готується вона дуже просто.

Печиво з фініками 100 г фініків

2 яйця

120 г горіхового борошна

Подрібнити все у блендері. Сформувати печиво. Випікаємо при температурі 150−160 градусів приблизно 14 хвилин. Через сім хвилин після випікання накрийте печиво вологим пергаментом і випікайте ще сім хвилин.

Фото з альбому Елли Іванової

