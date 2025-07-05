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Книга рецептів

Морквяно-яблучне печиво: можна тим, хто боїться погладшати

20:07 5 липня 2025
Фруктове печиво. Фото Катерини Черкаської

Всі люблять печиво, особливо корисне. Дієтологиня Катерина Черкаська вирішила поділитися рецептом смачного фруктового печива, яке можна й діткам, і тим, хто прагне схуднути.

Складники:

яблуко 70 г

морква 50 г

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курага 20 г

борошно вівсяне або цільнозернове 30 г

мед ½ ч.л.

олія оливкова або кокосова 1 ч. л.

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кориця та ванілін до смаку

мак або насіння кунжуту для посипки

Приготування

Натираємо яблуко на великій тертці, моркву — на дрібній. Курагу заливаємо окропом на 3−5 хв. Потім змішуємо всі інгредієнти, додаємо нарізану курагу й гарно перемішуємо. Далі вологими руками формуємо печиво, посипаємо маком або кунжутом і випікаємо 25 хвилин при 180 градусах.

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Раніше фудблогерка Анніна Карпенко розповідала, як приготувати дуже смачний десерт із печивом та полуницею.

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