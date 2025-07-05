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Морквяно-яблучне печиво: можна тим, хто боїться погладшати
Всі люблять печиво, особливо корисне. Дієтологиня Катерина Черкаська вирішила поділитися рецептом смачного фруктового печива, яке можна й діткам, і тим, хто прагне схуднути.
Складники:
яблуко 70 г
морква 50 г
курага 20 г
борошно вівсяне або цільнозернове 30 г
мед ½ ч.л.
олія оливкова або кокосова 1 ч. л.
кориця та ванілін до смаку
мак або насіння кунжуту для посипки
Приготування
Натираємо яблуко на великій тертці, моркву — на дрібній. Курагу заливаємо окропом на 3−5 хв. Потім змішуємо всі інгредієнти, додаємо нарізану курагу й гарно перемішуємо. Далі вологими руками формуємо печиво, посипаємо маком або кунжутом і випікаємо 25 хвилин при 180 градусах.
Раніше фудблогерка Анніна Карпенко розповідала, як приготувати дуже смачний десерт із печивом та полуницею.
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