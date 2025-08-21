Кавуновий десерт із морозивом: такого ви точно ще не їли

Сезон кавунів у розпалі. А чи траплялося, що ви купили величезний кавун, а здолати його не в змозі? Тоді заморозьте скибочки та використовуйте для приготування десертів. Наприклад, дуже цікавий рецепт запропонувала читачам «ФАКТІВ» кулінарка Елла Іванова.

Для приготування десерту доповніть ванільне морозиво натертою на тертку м'якоттю кавуна та свіжими ягодами. Подавайте красиво у креманці. І смачного! Ягоди підійдуть практично будь-які. Пропорції в цьому рецепті не такі важливі. До речі, таке морозиво з кавуном ви зможете приготувати навіть пізньої осені та взимку.

Не бійтеся експериментувати на кухні з продуктами. Таким чином ви можете відкрити нові смаки. Можливо, якісь рецепти стануть вашими улюбленими.

Готуйте із задоволенням! Ваші рідні та близькі оцінять вашу турботу та любов. Вчіть готувати дітей. Ці навички знадобляться їм у житті. А моменти кулінарних майстер-класів вони пам'ятатимуть, коли стануть дорослими.

Кавунове морозиво — справжній делікатес. Напевно, такого ви ще ніколи не куштували.

Фото з альбому Елли Іванової

