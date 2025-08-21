- 23:15 «Шахтар» врятувався від поразки у поєдинку з віцечемпіоном Швейцарії: відеоогляд матчу
- 22:57 Команда Ротаня в більшості розгромлена «Фіорентиною»: відеоогляд матчу відбору Ліги конференцій
- 22:00 Кавуновий десерт із морозивом: такого ви точно ще не їли
- 21:33 Втратила бізнес у Херсоні через окупантів: українка боротиметься у США за корону на міжнародному конкурсі краси
- 21:04 Для них це небезпечно: кому не можна їсти кавуни
- 20:45 «Ці жіночі імена стали джерелом натхнення для створення сервізів», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 20:35 Обожнював своїх онуків: боєць із Нікополя загинув у першому своєму бою на Донеччині
- 20:06 Печериці, запечені з сиром: за цим рецептом вийде так смачно, що не відірватись
- 19:40 Окупанти форсували Сіверський Донець: чи зросла загроза Харкову і Слов’янську?
- 19:19 В уряді сказали, скільки українців примусово забиратимуть до лав ЗСУ щомісяця
- 18:59 «Я занадто велика зірка»: Кондратюк ошелешив зізнанням
- 18:39 Коли й як пересаджувати полуницю, щоб отримати великі й солодкі ягоди вже наступного року
Кавуновий десерт із морозивом: такого ви точно ще не їли
Сезон кавунів у розпалі. А чи траплялося, що ви купили величезний кавун, а здолати його не в змозі? Тоді заморозьте скибочки та використовуйте для приготування десертів. Наприклад, дуже цікавий рецепт запропонувала читачам «ФАКТІВ» кулінарка Елла Іванова.
Для приготування десерту доповніть ванільне морозиво натертою на тертку м'якоттю кавуна та свіжими ягодами. Подавайте красиво у креманці. І смачного! Ягоди підійдуть практично будь-які. Пропорції в цьому рецепті не такі важливі. До речі, таке морозиво з кавуном ви зможете приготувати навіть пізньої осені та взимку.
Не бійтеся експериментувати на кухні з продуктами. Таким чином ви можете відкрити нові смаки. Можливо, якісь рецепти стануть вашими улюбленими.
Готуйте із задоволенням! Ваші рідні та близькі оцінять вашу турботу та любов. Вчіть готувати дітей. Ці навички знадобляться їм у житті. А моменти кулінарних майстер-класів вони пам'ятатимуть, коли стануть дорослими.
Кавунове морозиво — справжній делікатес. Напевно, такого ви ще ніколи не куштували.
Раніше Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» оригінальним рецептом кавунового салату для фігури.
Читайте також: Фантастично смачний малосольний кавун: готується дуже просто
Фото з альбому Елли Іванової20
Читайте нас у Facebook