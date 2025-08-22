У передостанні вихідні серпня удача чекає на п'ять знаків зодіаку. А як складеться субота, 23 серпня, для всіх представників зодіакальної сім'ї, розповідає гороскоп сайту slovofraza.

Овен — карта дня «Сонце»

Для Овнів субота буде насиченим днем. На вас чекає просування вперед, завершення справ з позитивним результатом. Ваш оптимізм допоможе легко подолати всі перешкоди, перетворивши проблеми на можливості. Варто активно ділитися своїм гарним настроєм та підтримкою з оточенням. День особливо сприятливий для зустрічей із друзями та романтичних побачень.

Телець — карта дня «Світ»

Тельці отримають внутрішнє задоволення від виконаної роботи. Можливо, ви завершите проєкт, який довго займав ваші сили, і зможете пишатися результатом. Корисно задуматися про нові цілі та горизонти, адже завершення одного етапу завжди відкриває дорогу до нового. Це також сприятливий час для спілкування з людьми з інших культур. Важливо зберігати подяку за все, що вдалося досягти, і не боятися ставити вищі цілі.

Близнюки — карта дня «Вежа»

Для Близнюків етап руйнування старих ілюзій та звичних структур. Події можуть розвиватися несподівано та різко, змушуючи вас по-новому поглянути на ситуацію. Незважаючи на різкість того, що відбувається, йде звільнення простору для нового, більш стійкого. Важливо не триматись за минуле. Чим швидше ви приймете зміни, тим легше рухатиметься вперед.

Рак — карта дня «Справедливість»

Для Раків усі ваші слова та вчинки матимуть наслідки, тому важливо зберігати ясність розуму та діяти виважено. Хороший день для підписання документів, ведення переговорів та вирішення юридичних питань. Важливо виявити увагу до деталей, адже саме у дрібницях можуть ховатися ключові моменти. Не дозволяйте емоціям затьмарювати свідомість.

Лев — карта дня «Самітник»

Для Львова день буде пов'язаний з переоцінкою своїх цілей. Варто знизити активність та приділити час внутрішній роботі. Важливо слухати не зовнішні поради, а свій внутрішній голос, який підкаже правильний напрямок.

Діва — карта дня «Імператриця»

Для Дів вдалий день — ваші ідеї будуть підтримані, а проекти, пов'язані з креативністю та розвитком, отримають сприятливий розвиток. Варто приділити час будинку, створити комфортну атмосферу та зайнятися приємними справами. Це також гарний час для зміцнення відносин та вирішення сімейних питань.

Терези — карта дня «Колесо Фортуни»

У Терезів день буде пов'язаний зі змінами та несподіваними подіями. Доля готує вам новий поворот, який може змінити звичний порядок речей. Важливо бути готовими до змін та зберігати гнучкість. Головне — не втрачати шансу і бути відкритими до несподіванок.

Скорпіон — карта дня «Зірка»

Для Скорпіонів це сприятливий час для планування майбутнього та постановки нових цілей. Важливо довіряти своїй інтуїції та бачити знаки долі, які підказують вам напрямок. Навіть якщо ціль здається далекою, ваші кроки наближають вас до неї. Цей день добре підходить для творчості, духовних практик та пошуку натхнення у простих речах.

Стрілець — карта дня «Повішений»

Стрільцям варто відмовитись від звичних підходів. Затримки справ потрібно сприймати як можливість підготовки до нового етапу. Важливо не поспішати та дати подіям розвиватися своїм ходом. Іноді саме пауза відкриває шлях до правильного рішення.

Козоріг — карта дня «Імператор»

Для Козорогів — час порядку, дисципліни та відповідальності. Потрібно взяти ситуацію під контроль. У професійній сфері важливо діяти обдумано та твердо. Варто уникати надмірної жорсткості, інакше це спричинить опір. Важливо показувати приклад, а чи не тиснути на інших.

Водолій — карта дня «Сила»

Для Водоліїв день стане перевіркою на вміння контролювати емоції та зберігати внутрішню гармонію. Важливо уникати імпульсивних вчинків та зберігати внутрішню рівновагу. Якщо виявите витримку, зможете впоратися з будь-якими труднощами та зміцнити своє становище.

Риби — карта дня «Диявол»

Для Риб день може стати випробуванням на вміння справлятися зі спокусами та внутрішніми обмеженнями. Варто уникати сумнівних пропозицій чи дій, які можуть спричинити проблеми. Особливо важливо зберігати ясність розуму та бачити справжні мотиви того, що відбувається. Якщо ви проявите свідомість, зможете звільнитися від непотрібних кайданів і відчути свободу. Цей день навчає вас відповідальності за свої бажання та вчинки.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на кінець літа читайте на сайті «ФАКТІВ».

