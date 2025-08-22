41.02 / 41.52 47.73 / 48.38
«Ми продовжуємо робити подарунки ворогові»: Максим Жорін про галас навколо ракети «Фламінго»

18:45 22 серпня 2025
По одній ракеті «Фламінго» на день зараз виготовляє Україна на секретному заводі компанії Fire Point

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади підполковник ЗСУ Максим Жорін прокоментував ситуацію з українською далекобійною ракетою «Фламінго». На його думку, не варто говорити про свої здобутки занадто рано

«Дуже добре, що ми нарешті вже можемо робити свої ракети. Але дуже погано, що ми продовжуємо робити подарунки ворогу, розповідаючи про свої здобутки раніше, ніж треба.

Виробництво своїх ракет — великий позитив. За ціною поки це дорожче за російські, проте очевидно, що при масштабуванні ціна буде падати.

Важливо врахувати кілька моментів: по-перше, оперативну адаптивність виробництва, аби швидко підлаштовуватися під сучасні реалії та умови. По-друге, це виробництво має стати справді масовим.

Ну і головне — ми знову, не встигли ще навіть добудувати завод, уже на весь світ розказали й показали, як воно буде виглядати, куди буде летіти тощо. Що дуже дивно в умовах сучасної війни, адже противник це все чітко моніторить та реагує — одразу шукає виробництво та інструменти боротьби", — написав він у Telegram.

Як повідомляли «ФАКТИ», Україна вже виробляє та використовує сімейство ракетних систем під назвою «Нептун», «Паляниця», «Пекло» та «Рута». За даними Києва, виробництво зросло у вісім разів між 2023 і 2024 роками, і на цей рік заплановано ще більше зростання. Зеленський заявив, що Україна має намір виробити 3000 крилатих ракет та ракет для безпілотників у 2025 році.

Також повідомлялося, що в Україні активно розробляється власний варіант коригованої авіаційної бомби (КАБ).

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

