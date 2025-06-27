- 27.06 22:28 Золоте правило голлівудських зірок у покупці одягу: уся справа в довірі
- 27.06 22:02 М'ята сіль — делікатесна добавка для багатьох страв: готується просто
- 27.06 21:31 «Просили не фотографувати»: Майлі Сайрус відповіла на критику щодо ставлення до її фаната
- 27.06 21:02 Пийте ці напої під час спеки й будете почуватися значно краще
- 27.06 20:35 Завжди цікавився електронікою: в бою на Донеччині загинув оператор БпЛА із Закарпаття
- 27.06 20:10 Віцепрем'єру Чернишову, який оскандалився, обрали запобіжний захід
- 27.06 20:08 Смачні креветки зі спеціями: за цим рецептом вони у вас точно вийдуть
- 27.06 19:53 Дантес дебютував у кіно. Еротичному
- 27.06 19:47 У телефоні вбивці Фаріон був і мій профайл: мер Філатов опублікував звернення до міністра МВД й вимагає пояснень
- 27.06 19:45 Кінець російській перевазі? В Україні розробляють власне далекобійне озброєння
- 27.06 19:19 У Чорне море проникнув отруйний тропічний хижак: екологи попереджають українців про небезпеку та просять про послугу
- 27.06 19:01 Терезам — «Король денаріїв» та випробування, Стрільцям — «П'ятірка кубків» і шанс розпочати з нуля: Таро-прогноз на 28 червня
Кінець російській перевазі? В Україні розробляють власне далекобійне озброєння
Кориговані авіаційні бомби (КАБ) стали однією зі складових тактики окупантів на передовій та у терорі прифронтових міст. Завдяки дальності польоту таких бомб у 70 км і більше, противник може безпечно обстрілювати позиції ЗСУ бомбами вагою від 500 до 1500 кг, не побоюючись зенітних ракет від засобів ППО. Однак Україна також може незабаром цьому протиставити свої кориговані бомби.
Про це йдеться в матеріалі сайту Defense Express, за даними якого українське конструкторське бюро «Медоїд» активно розробляє власний варіант КАБу. Більше того, вже ведуться його випробування, на яких бомба досягає дальності 60 км, але в планах довести до 80 км.
Розроблений у КБ «Медоїд» модуль планування та корекції дозволяє використовувати 500-кг авіабомбу на дальності до 60 км. При цьому до виготовлення залучені вітчизняні підприємства. Так, модуль навігації також власний, однак зараз є рішення протестувати на нашому виробі нову розробку однієї з провідних французьких компаній — щоб забезпечити максимальну невразливість та стійкість в умовах РЕБ. Для використання вітчизняного КАБу вже пристосували фронтовий бомбардувальник Су-24.
Затримує закінчення робіт над КАБом необхідність фінансування проєкту, оскільки вартість 1 такої коригованої бомби становить 1.2 млн грн або близько 25 тисяч доларів.
«Фактично зараз питання коштів — чи не основний стримуючий фактор для завершення робіт над цим проєктом у його поточній версії перед початком серійного виробництва вітчизняного КАБу», — розповіли в КБ «Медоїд».
Наразі потреба ЗСУ в далекобійних бомбах становить як мінімум 100 одиниць на день. І вона не повністю компенсується західними зразками, такими як JDAM-ER, AASM Hammer та GBU-39/B SDB. Саме тому українське рішення дійсно необхідне. Більше того, його вартість на рівні навіть дослідних зразків уже дешевша за західні рішення.
Як повідомляли раніше «ФАКТИ», нещодавно могло відбутися перше бойове застосування української ракети «Грім».134
Читайте нас у Facebook
«Пацани, не бійтеся!»: вкравши у німців ідею плівкового фотоапарата Leica, чекісти посадили на виробництво контрафакту малолітніх злочинців з усієї України