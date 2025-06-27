Кінець російській перевазі? В Україні розробляють власне далекобійне озброєння

Кориговані авіаційні бомби (КАБ) стали однією зі складових тактики окупантів на передовій та у терорі прифронтових міст. Завдяки дальності польоту таких бомб у 70 км і більше, противник може безпечно обстрілювати позиції ЗСУ бомбами вагою від 500 до 1500 кг, не побоюючись зенітних ракет від засобів ППО. Однак Україна також може незабаром цьому протиставити свої кориговані бомби.

ВІДЕО ДНЯ

Про це йдеться в матеріалі сайту Defense Express, за даними якого українське конструкторське бюро «Медоїд» активно розробляє власний варіант КАБу. Більше того, вже ведуться його випробування, на яких бомба досягає дальності 60 км, але в планах довести до 80 км.

Розроблений у КБ «Медоїд» модуль планування та корекції дозволяє використовувати 500-кг авіабомбу на дальності до 60 км. При цьому до виготовлення залучені вітчизняні підприємства. Так, модуль навігації також власний, однак зараз є рішення протестувати на нашому виробі нову розробку однієї з провідних французьких компаній — щоб забезпечити максимальну невразливість та стійкість в умовах РЕБ. Для використання вітчизняного КАБу вже пристосували фронтовий бомбардувальник Су-24.

РЕКЛАМА

Затримує закінчення робіт над КАБом необхідність фінансування проєкту, оскільки вартість 1 такої коригованої бомби становить 1.2 млн грн або близько 25 тисяч доларів.

«Фактично зараз питання коштів — чи не основний стримуючий фактор для завершення робіт над цим проєктом у його поточній версії перед початком серійного виробництва вітчизняного КАБу», — розповіли в КБ «Медоїд».

Наразі потреба ЗСУ в далекобійних бомбах становить як мінімум 100 одиниць на день. І вона не повністю компенсується західними зразками, такими як JDAM-ER, AASM Hammer та GBU-39/B SDB. Саме тому українське рішення дійсно необхідне. Більше того, його вартість на рівні навіть дослідних зразків уже дешевша за західні рішення.

РЕКЛАМА

Як повідомляли раніше «ФАКТИ», нещодавно могло відбутися перше бойове застосування української ракети «Грім».

134

Читайте нас у Facebook