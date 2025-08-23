41.03 / 41.53 47.76 / 48.47
Ми не подаруємо ворогу жодного сантиметра: президент звернувся до українців у День прапора

11:33 23 серпня 2025
Зеленський привітав українців з Днем прапора, фото скріншот відео

23 серпня в Україні відзначається День Державного прапора України.

Український прапор — це мета і мрія для наших людей на тимчасово окупованих територіях, заявив президент України Володимир Зеленський під час урочистостей.

«Цей прапор — це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони бережуть цей прапор, бо знають — ми свою землю не подаруємо окупанту. Саме цей прапор — це відчуття спасіння для людей, яких ми повертаємо з російського полону. Коли вони бачать українські кольори, вони розуміють: зло минуло», — сказав Зеленський.

За словами Зеленського, Україна об'єднує найкращих, і вона вже зробила спільною думку багатьох, що тільки разом з Україною може бути досягнута гарантована безпека для демократичних націй.

«Хай кожен, хто зробив свій власний внесок у таку силу українських кольорів, почує сьогодні слова вдячності. Це абсолютно заслужено», — додав глава держави.

Нагадаємо, офіційно День Державного прапора було закріплено указом президента України Леоніда Кучми № 987/2004 «Про День Державного Прапора України» від 23 серпня 2004 року.

Щороку 23 серпня по всій Україні піднімають синьо-жовті стяги, віддаючи шану нашій історії та кожному українцю, який сьогодні під цим символом виборює незалежність.

44

