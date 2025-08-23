- 13:00 Удар по залізниці в росії: дрони зупинили рух 38 поїздів
- 12:41 Цей простий засіб продовжить цвітіння троянд до осені — поради експерта
- 12:20 «Я намагалася влаштуватися навіть пакувальницею»: зірка серіалу «Коп з минулого» Олександра Епштейн про пережите під час великої війни
- 12:04 Україні загрожує катастрофа: Трамп визнав неможливість миру між Зеленським та путіним — ЗМІ
- 11:56 «Відчуваю себе більш сексуальною». Серена Вільямс зізналася, що схудла за допомогою аналога «Оземпіка»
- 11:33 Ми не подаруємо ворогу жодного сантиметра: президент звернувся до українців у День прапора
- 11:24 Будьте дуже обережні, винагороджуючи путіна: союзники Трампа звернулися до нього
- 10:53 Хто привабить гроші, кохання та натхнення, а кому доведеться зробити непростий вибір: гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня
- 10:40 Як швидко видалити застарілий жир із духовки — прості та безпечні методи
- 10:23 Власники газових плит і котлів потрібно заплатити по 1500 гривень: попередження від газовиків
- 10:04 Тісто м’яке, сир тягнеться: хачапурі за 15 хв — простіше не буває
- 09:42 Шокуюча заява Зінченка в суді: каже, що зізнання у вбивстві Фаріон вибили під тиском
Ми не подаруємо ворогу жодного сантиметра: президент звернувся до українців у День прапора
23 серпня в Україні відзначається День Державного прапора України.
Український прапор — це мета і мрія для наших людей на тимчасово окупованих територіях, заявив президент України Володимир Зеленський під час урочистостей.
«Цей прапор — це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони бережуть цей прапор, бо знають — ми свою землю не подаруємо окупанту. Саме цей прапор — це відчуття спасіння для людей, яких ми повертаємо з російського полону. Коли вони бачать українські кольори, вони розуміють: зло минуло», — сказав Зеленський.
За словами Зеленського, Україна об'єднує найкращих, і вона вже зробила спільною думку багатьох, що тільки разом з Україною може бути досягнута гарантована безпека для демократичних націй.
«Хай кожен, хто зробив свій власний внесок у таку силу українських кольорів, почує сьогодні слова вдячності. Це абсолютно заслужено», — додав глава держави.
Нагадаємо, офіційно День Державного прапора було закріплено указом президента України Леоніда Кучми № 987/2004 «Про День Державного Прапора України» від 23 серпня 2004 року.
Щороку 23 серпня по всій Україні піднімають синьо-жовті стяги, віддаючи шану нашій історії та кожному українцю, який сьогодні під цим символом виборює незалежність.44
