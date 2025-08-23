Після бойового завдання загинув пілот Міг-29 Сергій Бондар

- 09:25 Життя багаторазового чемпіона України зі стрільби обірвала російська куля
Вночі 23 серпня загинув ще один український пілот. Після виконання бойового завдання, при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович.
Причини та обставини катастрофи встановлюються, повідомили у командуванні Повітряних сил та Генеральному штабі.
«Уночі 23 серпня 2025 року, після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 р.н. Причини та обставини катастрофи встановлюються. Висловлюємо співчуття рідним та близьким», — йдеться у повідомленні.
Як повідомляли «ФАКТИ», у червні, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув пілот 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження.
12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув пілот Павло Іванов. Йому було 26 років.72
