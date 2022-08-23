Підніметься і замайорить назавжди: Зеленський про значення синьо-жовтого прапора свободи для України

Синьо-жовтий прапор України обов'язково підніметься на всіх тимчасово окупованих територіях України, оскільки в жодному місті не може бути прапора загарбників — тих, хто не знає, що таке свобода.

На цьому наголосив президент Володимир Зеленський під час виступу на церемонії підняття Державного прапора України.

«І сьогодні, нарешті, це сталося, і цей легендарний прапор піднімуть на відкритті Чемпіонату України з футболу», — підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що прапор України знову буде там, де має бути по праву, у всіх тимчасово окупованих містах, селах України.

«Підніметься назавжди. У Мелітополі — над Площею Перемоги, там, де не може бути прапора тих, хто програє цю війну. Там буде синьо-жовтий. У Херсоні над площею Свободи, там не може бути прапора тих, хто не знає, що таке свобода Синьо-жовтий буде на Азовському проспекті в Бердянську і на Зеленій алеї в Скадовську, над АЕС в Енергодарі і над Каховською ГЕС, на Анджигольському маяку і на Саур-Могилі, на берегах Сіверського Дінця, Кальміуса, біля Олешківських пісків — там не може бути прапора тих, хто вперше чує ці наші українські назви», — зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що український прапор майорить і на території тимчасово окупованого Криму.

«У Ялті, Керчі, Джанкої, Сімферополі, на Ай-Петрі — український та кримськотатарський прапори. Як би хтось не намагався перекрутити історію, саме ці кольори історично пов'язані з Кримом», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Україна традиційно відзначає День прапора. Сині та жовті кольори прапора неодноразово змінювалися місцями, але протягом століть він залишається символом мужності та боротьби нашого народу за свободу.

2022 року Україна відзначає своє свято разом із державними лідерами близько 40 країн, які візьмуть участь у військовому форматі саміту Кримської платформи.

Фото Офісу президента

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