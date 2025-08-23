- 13:57 Допоможе «Каліфорнія»: чому Кейт та Вільямку не доведеться витрачати кошти на купівлю меблів для нового дому
Цей простий засіб продовжить цвітіння троянд до осені — поради експерта
Троянду називають королевою саду. І вона буває дуже примхливою, якщо неправильно доглядати квітку. Троянда любить сонячне, захищене від вітру місце з родючим, пухким ґрунтом. Тоді вона тішить своїми чудовими квітами дуже довго.
На думку експерта із садівництва, забезпечити цвітіння троянд усе літо дуже просто, пише express.
Гаррі Боделл, експерт із садівництва, розповів, щоб забезпечити хороший старт трояндам, слід вибрати місце на ділянці з добре дренованим ґрунтом та рясним сонячним світлом.
«Троянди люблять сонячне світло, тому їх слід садити на ділянці, яка висвітлюється не менш як шість годин на день, більш тінисті місця можуть стримувати цвітіння», — уточнив садівник.
Крім того, для хорошого зростання троянд необхідно багато поживних речовин, тому важливо також удобрювати їх. Якісне, збалансоване добриво з високим вмістом фосфору забезпечить рясне цвітіння троянд протягом усього літа.
Експерт уточнив, що весна — ідеальний час для підкормки троянд, саме коли вони починають випускати нове листя до сезону.
Після першого весняного цвітіння можна внести ще одну порцію добрива в основу куща, щоб підготувати його до наступного циклу.
Повторювати підживлення кущів троянд краще після кожного рясного цвітіння, аж до осені, щоб троянди цвіли все літо.
Бананова шкірка — відмінне добриво, оскільки вона багата калієм. Вона також багата на інші вітаміни, необхідні троянди для гарного росту, включаючи кальцій та залізо, що робить її відмінним і недорогим способом підгодувати квіти. Її потрібно подрібнити і закопати навколо кущів троянд. Тоді рослина віддячить великими та яскравими суцвіттями.
Ми також розповідали, які помилки роблять квіткарі-початківці у техніці обрізки троянд.31
