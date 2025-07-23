Дачнику на замітку: не думайте садити троянди поблизу цього дерева — вони швидко зачахнуть

Щоб троянди у саду цвіли все літо, їх потрібно не тільки вчасно поливати та підживлювати. Досвідчені аграрії та дачники знають, що насамперед, важливо вибрати потрібну ділянку для королеви квітів.

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Посадка троянд на дачі вимагає серйозної підготовки. При виборі місця слід пам'ятати кілька основних правил.

Троянда — сонцелюбна рослина. У тіні вона буде слабо цвісти та хворіти від нестачі світла.

Також важливо, щоб у місці посадки троянд переважало сонце зі сходу, що зможе швидко висушити ранкову росу й буде запобіжником грибних захворювань.

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Відомо, що троянда не терпить вологого ґрунту, але потребує рясного поливу у посушливу пору року. Грунт має бути легким з гарним дренажем та мати нейтральну або слабокислу реакцію.

Тож якщо клумбу з трояндами облаштувати поряд з горіхом, квіти будуть чахнути. Дерево відбиратиме у квітучих рослин світло, воду та поживні речовини, пише «Сенсація».

Коренева система горіха дуже розлога, розростається у діаметрі на десятки метрів.

Під час дощу з листя горіха у ґрунт змивається юглон. Ця речовина у ґрунті перетворюється на отруту.

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Юглон блокує процес дихання троянди й квітка не може поглинати воду та мінерали у достатній кількості. Кущ починає жовтіти та в’янути, а ріст рослини зупиняється повністю.

Саме тому під горіхом не ростуть навіть бур’яни. В ідеалі троянда має рости від горіха на відстані 15−25 м від стовбура.

Наявність юглону у горіховому листі також пригнічує розвиток яблунь, груш, півоній, азалій, рододендронів.

Раніше ми розповідали, чому не цвітуть троянди. А також як боротися зі шкідниками та захворюваннями, які послаблюють рослини.

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