- 23.07 23:02 Українська красуня Влада Харькова сенсаційно стала чемпіонкою світу з фехтування: відео переможного уколу
- 23.07 22:28 Як їсти хліб у ресторані: ці правила етикету можуть вас здивувати
- 23.07 22:01 Дуже смачне пюре, але … не картопляне: просто і швидко
- 23.07 21:32 Девід Бекхем аж почервонів: Вікторія висміяла його самостійну стрижку
- 23.07 21:03 Замініть свою звичайну чорну каву на цю корисну: вона підтримує здоров’я кишківника та знижує рівень холестерину
- 23.07 20:35 Майже рік жевріла надія: у бою на Сумщині загинув батько двох синів з Кіровоградщини
- 23.07 20:07 Наливний медовик: виглядає дуже святково
- 23.07 19:53 Далі буде: Зеленський внесе до Ради новий законопроект про НАБУ та САП
- 23.07 19:43 Де і коли безкоштовно дивитись онлайн «Полісся» — «Санта-Колома»: розклад трансляцій та прогноз на відбірний матч Ліги конференцій
- 23.07 19:40 17 Patriot для України: чому головна мета їхньої передачі не посилення ППО
- 23.07 19:20 Пережила панічну атаку: популярна співачка втратила дорогу річ
- 23.07 19:11 Левам — «Туз мечів» та осяяння, Дівам — «Десятка кубків» та радість: Таро-прогноз на 24 липня
Дачнику на замітку: не думайте садити троянди поблизу цього дерева — вони швидко зачахнуть
Щоб троянди у саду цвіли все літо, їх потрібно не тільки вчасно поливати та підживлювати. Досвідчені аграрії та дачники знають, що насамперед, важливо вибрати потрібну ділянку для королеви квітів.
Посадка троянд на дачі вимагає серйозної підготовки. При виборі місця слід пам'ятати кілька основних правил.
Троянда — сонцелюбна рослина. У тіні вона буде слабо цвісти та хворіти від нестачі світла.
Також важливо, щоб у місці посадки троянд переважало сонце зі сходу, що зможе швидко висушити ранкову росу й буде запобіжником грибних захворювань.
Відомо, що троянда не терпить вологого ґрунту, але потребує рясного поливу у посушливу пору року. Грунт має бути легким з гарним дренажем та мати нейтральну або слабокислу реакцію.
Тож якщо клумбу з трояндами облаштувати поряд з горіхом, квіти будуть чахнути. Дерево відбиратиме у квітучих рослин світло, воду та поживні речовини, пише «Сенсація».
Коренева система горіха дуже розлога, розростається у діаметрі на десятки метрів.
Під час дощу з листя горіха у ґрунт змивається юглон. Ця речовина у ґрунті перетворюється на отруту.
Юглон блокує процес дихання троянди й квітка не може поглинати воду та мінерали у достатній кількості. Кущ починає жовтіти та в’янути, а ріст рослини зупиняється повністю.
Саме тому під горіхом не ростуть навіть бур’яни. В ідеалі троянда має рости від горіха на відстані 15−25 м від стовбура.
Наявність юглону у горіховому листі також пригнічує розвиток яблунь, груш, півоній, азалій, рододендронів.
Раніше ми розповідали, чому не цвітуть троянди. А також як боротися зі шкідниками та захворюваннями, які послаблюють рослини.171
Читайте нас у Facebook
Оглянувши хворого Чехова в берлінському готелі, відомий німецький професор лише розвів руками і сказав: «Ja…», мовчки повернувся і вийшов