Цих помилок слід уникати: якщо ви хочете, щоб троянди цвіли все літо

Вирощування троянд у саду — один з найпрекрасніших способів бути ближче до природи і насолоджуватися безперервним потоком романтичного літнього цвітіння, пише Gardening know how. Садівники-початківці неминуче роблять помилки в техніці обрізки та видалення мертвих головок. Уникайте цих помилок, щоб запобігти травмуванню рослин, запобігти поширеним хворобам троянд і забезпечити більш красиві квіти.

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Коли справа доходить до обрізки, ви можете обрізати відцвілі квіти в будь-який час. Проте бувають випадки, коли троянда перебуває у стресовому стані, і обрізка може спричинити ще більший стрес. Уникайте обрізки в найспекотнішу пору дня, перед поливом, коли на рослині ще не висохла роса, а також у похмурі дні, щоб рослинний матеріал не пересихав. Крім того, для троянд, які утворюють плоди шипшини, обрізка пагонів в кінці сезону знищить потенціал цих плодів, які заварюють у чаях та використовують як корм для тварин. Дозвольте шипшині розвиватися і почекайте до кінця зими, щоб провести обрізку. І, нарешті, якщо запізнитися з обрізанням, це призведе до зменшення наступного врожаю квітів. Зрізайте, коли пелюстки зів'януть і почнуть опадати.

Якщо ви просто дозволите мертвим і відпрацьованим трояндам, квітам і стеблам лежати на землі, це може призвести до появи хвороб і шкідників у майбутньому. Багато хвороб і шкідників люблять зимувати в рештках рослин-господарів. Якщо не прибирати відмерлий матеріал, це може призвести до появи таких проблем наступного року. Завжди прибирайте і компостуйте або утилізуйте видалені живці троянд.

Хвороби рослин можуть виникати різними шляхами: хвороби поширюються вітром, комахами-переносниками, бризками води тощо. Також можливе поширення хвороби від рослини до рослини через секатор. Ось чому необхідно стерилізувати інструмент перед початком обрізки кожної рослини. Використовуйте розчин води та відбілювача або протріть леза та ручку медичним спиртом. Також можна придбати стерилізуючі розчини.

В ідеалі, під час обрізки краще мати при собі ганчірку, змочену в дезінфікуючому розчині. Протирайте леза між кожним зрізом, щоб запобігти поширенню хвороби з однієї частини рослини на іншу.

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Як відомо всім досвідченим кулінарам, пошкодження пальця тупим ножем набагато гірше, ніж гострим лезом. Те ж саме стосується і вашого секатора. Грубі порізи та розриви на рослинному матеріалі сприяють розвитку хвороб і погано закриваються. Крім того, тупі ножиці або секатор ускладнять роботу і займуть більше часу. Використовуйте обвідні секатори для більш чистих зрізів, так як секатори типу «ковадло» подрібнюють рослинний матеріал. Завжди заточуйте леза перед тим, як обрізати дерев'янисті стеблові рослини.

Ви можете просто видалити мертву троянду в тому місці, де вона прикріплена до рослини. Це залишить охайний вигляд, але не обов'язково сприятиме новому цвітінню. Щоб стимулювати появу нових троянд, найкраще місце для видалення — трохи вище листового вузла або місця з'єднання. Маленькі вузлики на стеблі — це потенційні гілки.

У деяких випадках ви зможете побачити нові бутони, що формуються під відцвілою квіткою на тому ж стеблі. Зрізайте трохи вище, щоб зберегти нову квітку, що формується. Якщо є кілька стебел відцвілих квітів, зачекайте, поки всі вони не відцвітуть, а потім видаліть головне стебло над першим листком з п'ятьма листочками. Якщо ви хочете обрізати стебла до рівномірної форми, обріжте довгі стебла трохи вище вузлів листя або бруньок.

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Ніколи не зрізайте відцвілі стебла прямо впоперек; це залишає поверхню для збору вологи, що потенційно може сприяти розвитку грибкових захворювань. Завжди зрізайте стебло під кутом 45 градусів. Переконайтеся, що кут відводить воду від бруньки або листового вузла. Якщо нахилити його всередину, поливна і дощова вода потраплятиме на новий рослинний матеріал. Зрізайте під таким кутом, щоб вода відтікала від бруньки.

Нагадаємо про п'ять найбільших помилок при вирощуванні троянд.

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