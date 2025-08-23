Мінус 25 кг і нове життя: Могилевська приголомшила перевтіленням

Наталя Могилевська, яка нещодавно переспівала свій старий хіт, заявила, що перед поверненням на сцену схудла на 25 кілограмів. Про це зірка заявила в етері М1.



Артистка поділилася, що її нове шоу має назву «Версія 5.0» і символізує новий етап у житті та кар'єрі.

За словами співачки, її головною метою завжди був не успіх, а щасливе життя.

«А коли я перетворювалася завдяки успіху на стерво, кар'єристку, я казала „стоп“. Це не було моєю мрією. Я хотіла бути щасливою людиною, красивою зсередини», — зізналася вона.

Також Могилевська повідомила, що вже втретє значно втратила вагу — цього разу вона схудла на 25 кілограмів.

«Я знову хочу зійти на Олімп. Я знову мінус 25 — це вже третій раз. А взагалі мій новий концерт називається „Версія 5.0“, бо я вп'яте повертаюся. І маю надію цього разу повернутися красиво», — зазначила вона.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Наталя Могилевська удочерила двох сестричок.

