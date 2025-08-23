- 13:57 Допоможе «Каліфорнія»: чому Кейт та Вільямку не доведеться витрачати кошти на купівлю меблів для нового дому
- 13:40 Мінус 25 кг і нове життя: Могилевська приголомшила перевтіленням
- 13:21 Третій пуск — і знову провал: росіяни вчергове намагалися атакувати Україну суперсекретною ракетою «Циркон»
- 13:00 Удар по залізниці в росії: дрони зупинили рух 38 поїздів
- 12:41 Цей простий засіб продовжить цвітіння троянд до осені — поради експерта
- 12:20 «Я намагалася влаштуватися навіть пакувальницею»: зірка серіалу «Коп з минулого» Олександра Епштейн про пережите під час великої війни
- 12:04 Україні загрожує катастрофа: Трамп визнав неможливість миру між Зеленським та путіним — ЗМІ
- 11:56 «Відчуваю себе більш сексуальною». Серена Вільямс зізналася, що схудла за допомогою аналога «Оземпіка»
- 11:33 Ми не подаруємо ворогу жодного сантиметра: президент звернувся до українців у День прапора
- 11:24 Будьте дуже обережні, винагороджуючи путіна: союзники Трампа звернулися до нього
- 10:53 Хто привабить гроші, кохання та натхнення, а кому доведеться зробити непростий вибір: гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня
- 10:40 Як швидко видалити застарілий жир із духовки — прості та безпечні методи
Мінус 25 кг і нове життя: Могилевська приголомшила перевтіленням
Наталя Могилевська, яка нещодавно переспівала свій старий хіт, заявила, що перед поверненням на сцену схудла на 25 кілограмів. Про це зірка заявила в етері М1.
Артистка поділилася, що її нове шоу має назву «Версія 5.0» і символізує новий етап у житті та кар'єрі.
За словами співачки, її головною метою завжди був не успіх, а щасливе життя.
«А коли я перетворювалася завдяки успіху на стерво, кар'єристку, я казала „стоп“. Це не було моєю мрією. Я хотіла бути щасливою людиною, красивою зсередини», — зізналася вона.
Також Могилевська повідомила, що вже втретє значно втратила вагу — цього разу вона схудла на 25 кілограмів.
«Я знову хочу зійти на Олімп. Я знову мінус 25 — це вже третій раз. А взагалі мій новий концерт називається „Версія 5.0“, бо я вп'яте повертаюся. І маю надію цього разу повернутися красиво», — зазначила вона.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Наталя Могилевська удочерила двох сестричок.58
Читайте нас у Facebook
Чорний дим дійшов з Кременчука до Кривого Рогу: окупанти вгатили по найбільшому НПЗ в Україні, коли його резервуари були заповнені сировиною