Наталія Могилевська вперше розповіла, що пережили її названі доньки під час війни

Співачка Наталя Могилевська, яка під час війни стала мамою для двох дівчаток, вперше розповіла, що їм довелося пережити. Артистка зізналася в новому випуску шоу «Пісня мого життя», що особливо важко було старшій дівчинці, яка на якийсь час стала мамою для молодшої сестрички. Вона опікувалася малою, діставала їжу та дбала за безпеку, стала опорою та захистом для сестрички.

ВІДЕО ДНЯ

«В певний момент вона взяла на себе усю цю відповідальність дорослої людини, вона рятувала життя декілька разів молодшої, коли вони голодували, вона знаходила їжу, годувала молодшу, якій було всього півтора рочка», — зі сльозами розповіла Наталя.

Могилевська каже, що вони з чоловіком намагаються оточити дівчаток любов’ю та турботою, повернути їм радість дитинства.

«Моя мета спробувати повернути 10-річній дитині її дитинство. Сьогодні дуже важко їй довести, що ми з татом її захистимо, що їй не треба хвилюватися за малу, що є кому хвилюватися за неї, а ти спробуй насолодитися своїм дитинством. Інколи я її навіть гойдаю на руках і кажу, що ти така ж мала як Сонька, тільки ніжки довгі виросли! Але ж ти така сама маленька! І вона страшенно плаче! Тому що для неї відчуття, що „я можу бути дитиною“, воно настільки незвичне, вона настільки була дуже напруженою!», — розповіла Могилевська.

РЕКЛАМА

За словами співачки, за два роки дівчатка потроху оговталися, розуміють, що їх люблять та піклуються про них.

РЕКЛАМА

«Це люблячі, розслаблені діти, яким я кажу, що я хочу, щоб ви були щасливими, але якщо ви навіть не захочете чогось робити, не будете найкращими, знайте, я вас буду любити завжди! Просто за те, що ви є!» — додала Наталя.

Раніше Наталя Могилевська розповідала, як виховує своїх дівчаток і чому не показує їх публічно.

РЕКЛАМА

Також «ФАКТИ» писали про те, що Тімур та Інна Мірошниченка розпочали підготовку до всиновлення ще однієї дитини.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

210

Читайте нас у Facebook