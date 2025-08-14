Так і не навчилася: Наталія Могилевська переспівала свій старий хіт

Популярна співачка Наталія Могилевська, яка здивувала своїм бажанням, переспівала свій хіт. Пісня «Полюби меня такой», яка була написана у 2003 році, тепер звучить українською.

За словами артистки, такий подарунок вона зробила своїм шанувальникам напередодні особистого ювілею — 50-річчя. Нова пісня «Покохай мене таку» зберегла оригінальне інструментальне аранжування.

«50 років — найкращий вік, щоб скинути всі ярлики й полюбити себе такою, якою ти є, — презентувала хіт Могилевська. — 20 років співаю цю пісню, а любити себе так і не навчилася. Ця пісня про те, що справжнє кохання починається з прийняття — коли тебе люблять не за щось, а просто так, якою ти є. І сьогодні ці слова відчуваються ще глибше».

Режисеркою кліпу «Покохай мене таку» стала сама Наталія. Вона використала моменти своїх фотосесій. Шанувальники у коментарях до відео зазначили, що українською пісня зазвучала більш мелодійно.

«Від серця — до самого серця, — написали під відео. — Дякую, Наталко! Ти завжди була справжньою, щирою, талановитою — такою і залишаєшся».

«Пісня, яку люблю з дитинства, тепер ще й рідною мовою! — додали у коментарях. - Дякую, Наталочко, неймовірна насолода!»

«Цей варіант звучить більш м'якше і душевніше, ніж та стара версія», — вважають шанувальники.

«Настільки легко заходить, що здається, вона з самого початку була українською», — зраділи у мережі.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Наталя Могилевська удочерила двох сестричок.

Раніше Наталя Могилевська розповіла, чому досі неодружена.

