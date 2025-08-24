- 16:53 Не по-королівськи: що насправді сказав принц Філіп після весілля Гаррі й Меган
- 16:24 В Україні хочуть запровадити обов’язкову другу пенсію: що запланували в Кабміні
- 16:07 Що потрібно зробити, щоб малина плодоносила двічі на рік: порада бабусі-городниці
- 15:39 Коні, Півні та Свині можуть розраховувати на додатковий дохід, а на Мавп чекають корисні знайомства: східний гороскоп на 25 — 31 серпня
- 15:22 У Румунії назвали гарантії безпеки, які можуть надати Україні
- 14:52 Помпео застерігає Трампа: поступки путіну лише гарантують наступну агресію і заохочують диктаторів усього світу
- 14:23 Справедлива позиція: у КНР відреагували на слова Зеленського, який не вважає країну гарантом безпеки
- 13:56 Хто з пенсіонерів може легально не платити за комуналку — пояснення ПФУ
- 13:31 «Надзвичайно вдячна Богу за те, що я — українка»: відома співачка про гордість за свою країну
- 13:19 Норвегія профінансує поставку німецьких систем Patriot до України
- 13:09 У Карпатах уже випав перший сніг, але спека ще повернеться: прогноз синоптиків на тиждень 25 — 31 серпня
- 13:08 У Вірменії російський винищувач врізався в стовб
«Надзвичайно вдячна Богу за те, що я — українка»: відома співачка про гордість за свою країну
Українська співачка Zhannet (Жанет) зізнається: сьогодні День Незалежності — це більше, ніж просто дата в календарі. Це право жити за власними правилами, говорити рідною мовою, розвивати нашу культуру та будувати майбутнє для дітей без зовнішнього примусу.
«Я виросла в незалежній Україні, тому це відчуття формувалося поступово — через навчання в школі, історію, українську музику. Але після повномасштабного вторгнення стало зрозуміло: незалежність — це не даність, а цінність, яку треба захищати», — зазначила вона.
До війни, пригадала артистка, вони з родиною збиралися на паради, концерти та гуляння.
«Зараз святкування набуває іншого, більш глибокого сенсу: це час для осмислення, вшанування пам’яті загиблих, допомоги ЗСУ або просто проведення часу з рідними. Головне — робити це з почуттям гордості за нашу країну. Хочу сказати, що я надзвичайно вдячна Богу за те, що я — українка. Я хочу бути тією людиною, яка пропагує любов до життя, віру в краще, у світле майбутнє. Бо все буде добре. І все буде Україна! - переконана артистка.
