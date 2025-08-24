«Надзвичайно вдячна Богу за те, що я — українка»: відома співачка про гордість за свою країну

Українська співачка Zhannet (Жанет) зізнається: сьогодні День Незалежності — це більше, ніж просто дата в календарі. Це право жити за власними правилами, говорити рідною мовою, розвивати нашу культуру та будувати майбутнє для дітей без зовнішнього примусу.

«Я виросла в незалежній Україні, тому це відчуття формувалося поступово — через навчання в школі, історію, українську музику. Але після повномасштабного вторгнення стало зрозуміло: незалежність — це не даність, а цінність, яку треба захищати», — зазначила вона.

До війни, пригадала артистка, вони з родиною збиралися на паради, концерти та гуляння.

«Зараз святкування набуває іншого, більш глибокого сенсу: це час для осмислення, вшанування пам’яті загиблих, допомоги ЗСУ або просто проведення часу з рідними. Головне — робити це з почуттям гордості за нашу країну. Хочу сказати, що я надзвичайно вдячна Богу за те, що я — українка. Я хочу бути тією людиною, яка пропагує любов до життя, віру в краще, у світле майбутнє. Бо все буде добре. І все буде Україна! - переконана артистка.

