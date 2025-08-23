- 20:44 «Туристи-репітори мають у готелях чимало привілеїв», — експертка з туризму Марина Білоножко
- 20:34 За короткий час втратив батьків та сестру: на Донеччині поліг захисник із Черкащини
- 20:17 Кубок України з футболу, 1/32 фіналу: результати та відео матчів 22 — 25 серпня
- 20:07 Сирні галушки: чудовий варіант вечері для всієї родини
- 19:45 «Люблю покращувати звичайне»: Меган Маркл взялась за домашні картопляні чипси
- 19:32 Чи зможе Зеленський втримати президентство? Рейтинги розділили країну
- 19:21 На США більше не можна покладатися: німецький політик порушив питання ракет «Таурус»
- 18:58 «Ідеальний час»: як Дженніфер Лопес провела річницю розриву з Беном Аффлеком
- 18:54 Розплата за Бучу: ГУР ліквідувало окупантів, причетних до масових звірств
- 18:39 Як очистити чашки від темного нальоту за 10 хвилин: поради експертів
- 18:22 путін сміється після мирних зусиль Трампа: в Європі виступили з заявою
- 18:19 У кіптяві, стомлені, з гамою емоцій на відкритих обличчях: у мережі показали фото рятувальників, які дві доби гасили пожежу на Кременчуцькому НПЗ
Як очистити чашки від темного нальоту за 10 хвилин: поради експертів
Звичайні сода та оцет часто використовуються для боротьби із різноманітними забрудненнями. Зокрема, ними можна прибрати застарілий жир в духовці.
Також оцет та сода спроможні боротися із нальотами на чашках, які залишаються після чаювання чи кавування. Втім, один із засобів діє більш ефективно, ніж інший, пише KURAZH, додаючи, що магазинні мийні засоби здебільшого розраховані на розщеплення жирів, а не пігментів і танінів, які містяться у напоях.
Зазначається, що у боротьбі з цими забрудненнями сода показала себе не такою ефективною, як оцет. Адже кислоти краще розчиняє таніни. А оцет спроможний видалити навіть застарілі забруднення.
Так, якщо чашка не дуже забруднена, буде достатньо кількох крапель, яки наносять на ватний диск та протирають посуд. А якщо дуже, то чашки варто замочити в оцті — від 10 хвилин до години, у залежності від ступеню забрудненості та застарілості. Інший варіант — налити в брудну чашку гарячу воду (не окріп) і додати столову ложку оцту. Після очищення посуд рекомендуют вимити із звичайним мийним засобом та добре прополоскати.
Для цих цілей краще використовувати звичайний білий оцет, який не залишатиме слідів та запаху на відміну від бальзамічного чи яблучного. Та й коштує він значно дешевше. Якщо запах все ж лишиться, то чашки можна протерти шматочком лимону. У той же час варто пам'ятати, що оцет може пошкодити декор або металеві обідки на чашках.
А у поєднанні із сіллю оцет допоможе позбутися жиру та нагару на пательнях з нержавійної сталі. Для емальованих сковорідок чи таких, що мають антипригарне покриття, використовуються інши лайфхаки.
