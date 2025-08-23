41.03 / 41.53 47.76 / 48.47
Як очистити чашки від темного нальоту за 10 хвилин: поради експертів

18:39 23 серпня 2025
Наліт на чашках добре видаляє замочування в оцті. Фото Pixabay

Звичайні сода та оцет часто використовуються для боротьби із різноманітними забрудненнями. Зокрема, ними можна прибрати застарілий жир в духовці.

Також оцет та сода спроможні боротися із нальотами на чашках, які залишаються після чаювання чи кавування. Втім, один із засобів діє більш ефективно, ніж інший, пише KURAZH, додаючи, що магазинні мийні засоби здебільшого розраховані на розщеплення жирів, а не пігментів і танінів, які містяться у напоях.

Зазначається, що у боротьбі з цими забрудненнями сода показала себе не такою ефективною, як оцет. Адже кислоти краще розчиняє таніни. А оцет спроможний видалити навіть застарілі забруднення.

Так, якщо чашка не дуже забруднена, буде достатньо кількох крапель, яки наносять на ватний диск та протирають посуд. А якщо дуже, то чашки варто замочити в оцті — від 10 хвилин до години, у залежності від ступеню забрудненості та застарілості. Інший варіант — налити в брудну чашку гарячу воду (не окріп) і додати столову ложку оцту. Після очищення посуд рекомендуют вимити із звичайним мийним засобом та добре прополоскати.

Для цих цілей краще використовувати звичайний білий оцет, який не залишатиме слідів та запаху на відміну від бальзамічного чи яблучного. Та й коштує він значно дешевше. Якщо запах все ж лишиться, то чашки можна протерти шматочком лимону. У той же час варто пам'ятати, що оцет може пошкодити декор або металеві обідки на чашках.

А у поєднанні із сіллю оцет допоможе позбутися жиру та нагару на пательнях з нержавійної сталі. Для емальованих сковорідок чи таких, що мають антипригарне покриття, використовуються інши лайфхаки.

Фото Pixabay

89

