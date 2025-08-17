Як легко очистити сковорідку від нагару та жиру: ці прості домашні методи вас здивують

Кожна господиня завжди під рукою має засіб, за допомогою якого відмиває від бруду каструлі та сковорідки.

Попри безліч «хімії» для очищення посуду, багато хто надає перевагу натуральним засобам, які не тільки безпечні для здоров'я, а й більш дешеві.

ВІДЕО ДНЯ

Щоб видалити зі сковорідки жир та нагар, потрібно спершу визначити матеріал, з якого вона виготовлена, радить ТСН.

Але будь-яку сковорідку перед видаленням нагару, рекомендується замочити, щоб полегшити подальші дії. Для цього потрібно налити гарячу воду, додати трохи м’якого мийного засобу і залишити на 20−30 хвилин. Також можна додати трохи оцту. Він допоможе розм’якшити навіть найстійкіші забруднення.

РЕКЛАМА

Для очищення сковорідок з антипригарним покриттям рекомендується використовувати м’які методи.

Потрібно змішати соду з невеликою кількістю води до утворення пасти, нанести її на забруднені місця і залишити на 15 хвилин. Потім поверхню помити м’якою губкою.

Лимонний сік можна нанести на поверхню сковорідки, залишити на 10−15 хвилин, а потім змити теплою водою.

РЕКЛАМА

Для антипригарних сковорідок також можна використовувати метод парової обробки. Налити трохи води в сковорідку, довести до кипіння й залишити на кілька хвилин. Пара допоможе послабити жир і нагар, що полегшить очищення.

Для очищення емальованих сковорідок також краще використовувати делікатні методи.

Змішати 2 столові ложки харчової соди з 1 літром теплої води. Замочити сковорідку на 20−30 хвилин, після чого ретельно помити губкою.

Допоможе сік двох лимонів — нанести його на забруднену поверхню, залишити на 15−20 хвилин, потім помити губкою. Лимонний сік добре видаляє жир і залишає приємний аромат.

РЕКЛАМА

Сковорідки з нержавійної сталі є популярними завдяки своїй міцності та стійкості до корозії. Але на них може утворюватися шар жиру й нагару. Для очищення таких сковорідок підійдуть сіль та оцет.

На дно сковорідки насипають шар кухонної солі, а потім заливають її 9%-м оцтом. Суміш доводять до кипіння і залишають кипіти на слабкому вогні протягом 10−15 хвилин. Після охолодження сковорідку очищають м’якою губкою і промивають теплою водою.

Лимонну кислоту потрібно змішати з невеликою кількістю води, щоб утворилася паста. Отриману суміш наносять на забруднені ділянки та залишають на 15−20 хвилин. Потім поверхню очищають губкою і ретельно промивають водою.

Алюмінієві сковорідки можна чистити зубним порошком, содою з оцтом.

А чавунну сковорідку краще за все прокип’ятити у розчині соди та мила. Для цього потрібно натерти на тертці шматок господарського мила, розчинити його у трьох літрах води і додати 3−5 столових ложок кальцинованої соди. Сковорідку покласти у цей розчин і кип’ятити на слабкому вогні протягом 30−60 хвилин. Після охолодження нагар можна легко видалити за допомогою щітки або губки.

Раніше ми розповідали, як відіпрати штори, щоб вони стали білосніжними.

37

Читайте нас у Facebook