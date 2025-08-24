Три «золота» за два дні: чарівна Лузан встановила унікальне досягнення на чемпіонаті світу у Мілані (фото, відео)

Уславлена українська спортсменка, володарка двох нагород Токіо-2020 і віцечемпіонка Парижа-2024 з веслування на байдарках і каное Людмила Лузан, яка в червні стала чотириразовою чемпіонкою Європи, блискуче виступила на чемпіонаті світу в Мілані, завоювавши за два дні три золоті медалі.

Спочатку чарівна атлетка з Полтавщини, яка несла прапор України на церемонії закриття Ігор-2024, у тандемі з Іриною Федорів (вона замінила у двійці Анастасію Рибачок, яка чекає на дитину) стала чемпіонкою світу на дистанції 500 метрів.

Чемпіонки світу Ірина Федорів та Людмила Лузан

Потім Людмила взяла «золото» в одинарці на 500 метрів, випередивши найближчу переслідувачку — олімпійську чемпіонку канадку Кейт Вінсент — на 1,23 секунди.

І, нарешті, у парі з Федорів Лузан не залишила опоненткам з білорусі шансів на фініші у каное-двійці на дистанції 200 метрів (це перша медаль України на світових першостях у цьому виді програми).

