- 12:01 Красуня-дочка ексзірки збірної України стала чемпіонкою Європи у складі команди Іспанії
- 11:34 Трамп ухиляється від обіцянки організувати зустріч Зеленського та путіна
- 11:11 Хрусткий та соковитий шницель із баклажана від судді «МайстерШефа»
- 10:46 Українців закликали перереєструвати нерухомість: чому це важливо
- 10:19 Три «золота» за два дні: чарівна Лузан встановила унікальне досягнення на чемпіонаті світу у Мілані
- 10:00 «Україна ще не перемогла, але вже точно не програє. Україна не жертва, вона боєць»: Зеленський привітав українців з Днем незалежності
- 09:32 Ворог атакував Дніпропетровщину дронами та ракетами: є руйнування та жертви
- 09:06 ЗСУ відбили у росіян Зелений Гай на Донеччині
- 08:41 Безпілотники завдали ударів по НПЗ під Самарою та порту в Петербурзі
- 08:16 Стрільцям — кохання, Овнам — день випробувань, а Козерогам — зустріч із минулим: гороскоп на 24 серпня
- 23.08 22:02 Як їсти чебурек по етикету: у деяких ресторанах вам видадуть спеціальний аксесуар
- 23.08 21:33 «Мова — це щит ідентичності народу»: співачка SOWA про те, як українці зберігають незалежність
Три «золота» за два дні: чарівна Лузан встановила унікальне досягнення на чемпіонаті світу у Мілані (фото, відео)
Уславлена українська спортсменка, володарка двох нагород Токіо-2020 і віцечемпіонка Парижа-2024 з веслування на байдарках і каное Людмила Лузан, яка в червні стала чотириразовою чемпіонкою Європи, блискуче виступила на чемпіонаті світу в Мілані, завоювавши за два дні три золоті медалі.
Спочатку чарівна атлетка з Полтавщини, яка несла прапор України на церемонії закриття Ігор-2024, у тандемі з Іриною Федорів (вона замінила у двійці Анастасію Рибачок, яка чекає на дитину) стала чемпіонкою світу на дистанції 500 метрів.
Потім Людмила взяла «золото» в одинарці на 500 метрів, випередивши найближчу переслідувачку — олімпійську чемпіонку канадку Кейт Вінсент — на 1,23 секунди.
І, нарешті, у парі з Федорів Лузан не залишила опоненткам з білорусі шансів на фініші у каное-двійці на дистанції 200 метрів (це перша медаль України на світових першостях у цьому виді програми).73
Чорний дим дійшов з Кременчука до Кривого Рогу: окупанти вгатили по найбільшому НПЗ в Україні, коли його резервуари були заповнені сировиною