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Спорт

Українська красуня Лузан стала чотириразовою чемпіонкою Європи (фото)

13:10 22 червня 2025
Людмила Лузан та Володимир Зеленський

Титулована українська спортсменка, володарка двох нагород Токіо-2020 та віцечемпіонка Парижа-2024 Людмила Лузан, яка несла прапор України на церемонії закриття Ігор-2024, стала чотириразовою чемпіонкою Європи з веслування на байдарках та каное.

Представниця Полтавщини випередила всіх своїх конкуренток у каное-одиначці на дистанції 500 метрів на європейській першості у чеському Рачице. Людмила майже на 2 секунди випередила на фініші Рєку Опавськи з Угорщини та на 4 з лишком секунди — іспанку Марію Корберу.

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До речі, це вже третя нагорода Лузан на змаганнях у Чехії. Раніше 28-річна спортсменка фінішувала другою у фіналі каное-одиначки на дистанції 200 метрів і в тандемі з Іриною Федорів здобула «срібло» у каное-двійці на тій самій дистанції. Загалом у колекції красуні-спортсменки тепер 12 нагород європейських першостей — 4 золоті, 6 срібних та 2 бронзові.

Нагадаємо, що минулого року Людмила Лузан стала чотириразовою чемпіонкою світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Людмила Лузан увійшла до десятки найкращих спортсменів України 2024 року.

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Фото president.gov.ua, X Canoe Europe, Федерації каное України

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