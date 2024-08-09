Каноїстки Лузан та Рибачок принесли Україні ще одне «срібло» паризької Олімпіади (відео)

Каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Рибачок зійшли на подіум Олімпіади-2024 з веслування на двійках — виграли «срібло» на дистанції 500 метрів, пише Суспільне.

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Поновивши спільні виступи в сезоні 2024 року, тандем Лузан і Рибачок підходив до паризьких Ігор у статусі чинних віцечемпіонок Олімпіади. На шляху до фіналу А «синьо-жовті» подолали два раунди: з другого місця кваліфікувалися до півфіналу, де фінішували третіми у своїй групі з четвертим найкращим часом серед усіх човнів.

У фіналі змагатися з українками виходили чинні олімпійські чемпіонки, китаянки Сюй Шисяо та Сунь Мен'я, віцечемпіонки світу з 500-метрівки, іспанки Антія Хакоме та Марія Кобрера, представниці другої країни світового рейтингу — угорки Агнес Анна Кісс і Б'янка Нагі, серед інших дуетів.

Стартувавши на другій доріжці, «синьо-жовті» були поза першою п'ятіркою лідерок. Екватор дистанції — 250 метрів — українки перетинали шостими, з відставанням у 1.79 секунди.

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До п'ятірки Лузан і Рибачок заїхали на другій половині дистанції, а згодом спринтували й до другого місця на подіумі. Фінішу українки дісталися з часом 1:54.30 хвилини, позаду човна збірної Китаю, — «срібло»!

Олімпіада-2024. Каное-двійка, 500 метрів

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1. Сюй Шисяо / Сунь Мен'я (Китай) 1:52.81 хвилини

2. Людмила Лузан / Анастасія Рибачок (Україна) +1.49

3. Слоун Маккензі / Кейті Вінсент (Канада) +1.55

Зазначимо, що це третя олімпійська нагорода в кар'єрі Лузан, друга — для Рибачок. Спільно українки вдруге поспіль фінішують зі «сріблом» Олімпіади у двійці. З трьома медалями Людмила Лузан зрівнялася із Юрієм Чебаном за нагородами Ігор — більше у веслуванні на каное не здобував ніхто в олімпійській історії України.

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