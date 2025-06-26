Титулована українська спортсменка, яка виборола медалі на двох Олімпіадах, стане мамою вдруге (фото)

Титулована українська спортсменка, чемпіонка світу та Європи, а також віцечемпіонка Олімпійських ігор у Токіо-2020 та Парижі-2024 з веслування на байдарках та каное Анастасія Рибачок (у дівоцтві — Четверикова) вагітна другою дитиною.

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Про це 27-річна атлетка повідомила у соцмережах, опублікувавши фото з відпочинку на озері Світязь.

«Це неймовірний період у житті кожної жінки. Мій 24-й тиждень. Ці почуття неможливо передати словами, як у тобі зароджується нове життя. Кожен рух, кожен поштовх», — поділилася емоціями Анастасія.

Нагадаємо, що Анастасія Рибачок з 2022 року одружена з 30-річним чемпіоном світу з веслування на байдарках та каное Андрієм Рибачком. У квітні 2023-го у пари народився син Назар.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська віцечемпіонка Олімпійських ігор Анжеліка Терлюга стала мамою.

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