- 00:23 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 26.06 22:26 Модний скранч: ідеї використання цього аксесуара напевно вас здивують
- 26.06 22:01 Неймовірно смачна смажена молода картопля: чистити не треба!
- 26.06 21:30 «Така вогненна»: Селена Гомес вразила новим образом
- 26.06 21:01 Простий трюк для ідеального очищення яєць: ви точно про нього не знали
- 26.06 20:45 «Вибирайте кольори, які дарують енергію молодості», — експертка зі стилю Ірина Бейлі
- 26.06 20:32 Воював з 2017 року: захисника з Одещини поховали майже через три роки після загибелі
- 26.06 20:06 Кабачки по-турецьки за 5 хвилин на пательні: будете готувати їх щодня, бо це смачно й доступно
- 26.06 20:01 Перший танець на весіллях: Дантес вразив своєю мрією
- 26.06 19:54 Скорпіонам — «Сонце», Рибам — «Зірка», а Стрільцям — «Дев'ятка Кубків»: Таро-прогноз та поради карт на 27 червня
- 26.06 19:44 Може зайняти до 400 років: Шмигаль про масштаби розмінування в Україні
- 26.06 19:27 Кремль планує використовувати українську землю під логістику війни
Титулована українська спортсменка, яка виборола медалі на двох Олімпіадах, стане мамою вдруге (фото)
Титулована українська спортсменка, чемпіонка світу та Європи, а також віцечемпіонка Олімпійських ігор у Токіо-2020 та Парижі-2024 з веслування на байдарках та каное Анастасія Рибачок (у дівоцтві — Четверикова) вагітна другою дитиною.
Про це 27-річна атлетка повідомила у соцмережах, опублікувавши фото з відпочинку на озері Світязь.
«Це неймовірний період у житті кожної жінки. Мій 24-й тиждень. Ці почуття неможливо передати словами, як у тобі зароджується нове життя. Кожен рух, кожен поштовх», — поділилася емоціями Анастасія.
Нагадаємо, що Анастасія Рибачок з 2022 року одружена з 30-річним чемпіоном світу з веслування на байдарках та каное Андрієм Рибачком. У квітні 2023-го у пари народився син Назар.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська віцечемпіонка Олімпійських ігор Анжеліка Терлюга стала мамою.
Фото Instagram3235
Читайте нас у Facebook