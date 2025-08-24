- 10:00 «Україна ще не перемогла, але вже точно не програє. Україна не жертва, вона боєць»: Зеленський привітав українців з Днем незалежності
«Україна ще не перемогла, але вже точно не програє. Україна не жертва, вона боєць»: Зеленський привітав українців з Днем незалежності (відео)
24 серпня 2025 року президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців з нагоди Дня незалежності. Відео він записував, перебуваючи в центрі Києва — на Майдані.
Він наголосив, що Україна, яка наразі б'ється, відбиваючи напад країни-агресорки росії, має характе, кам’яну витримку і дужі руки, обпалені вогнем і часом: «Руки, які тримають щит і захищають своє. Свою землю, свою культуру, свою тисячолітню історію, доказом якої є засновники Києва. І захищаємо своє майбутнє, за яке віддали життя наші герої».
Президент наголосив, що широкомасштабне вторгнення та боротьба українців за незалежність триває вже 1278 днів, за кожен з яких він дякує українським воїнам., а також волонтерам, лікарям, рятувальникам: «Дякую вам усім. За те, що ми вже пройшли. І за ту Україну, яку ми з вами творимо разом. За ту Україну, якою вона вже є зараз. Яка стала дорослою 24 лютого. Взяла долю у свої руки, взяла у свої руки зброю. Не мала часу вагатися й права боятися. І реально зупинила другу армію світу. І ми будемо про це казати. Будемо, бо це вбиває міф про непереможну російську армію. Ми це довели. Ми продовжуємо доводити зараз».
Володимир Зеленський наголосив, що така Україна, якою вона є нині, ніколи більше в історії «не буде примушена до сорому, який «рускіє» називають «компромісом».
«Нам потрібен справедливий мир. Яким буде наше майбутнє, вирішувати тільки нам. І світ це знає. І світ це поважає. Поважає Україну. Сприймає Україну рівною», — зазначив він та додав, що наша країна ще не перемогла, але вже точно не програла.
Нагадаємо, що напередодні, у День прапора, Зеленський заявив, що Україна не подарує ворогу жодного сантиметру своєї землі.
