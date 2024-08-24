Країна-агресор стане «буферною федерацією»: Зеленський привітав українців зі святом поряд з територією рф

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День Незалежності і наголосив у своєму привітанні, що українцям ніколи не будуть вказувати «червоні лінії» з кремля.

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Про це він сказав у зверненні, яке було записано у Сумській області, біля річки Псел за декілька кілометрів від кордону з рф.

«913 днів тому, зокрема, й через Сумщину росія пішла на нас війною. Порушила не лише суверенні кордони, а й межі жорстокості та здорового глузду. Безмежно прагнучи одного: знищити нас. Натомість сьогодні ми відзначаємо 33-й День незалежності України. А те, що ніс на нашу землю ворог, тепер вернулося в його дім. І той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, аби його країна не стала буферною федерацією», — сказав президент.

Також глава держави наголосив, що ворог повинен знати, що в кожну точку рф, яка є джерелом небезпеки для життя держави й людей, рано чи пізно прилетить українська відповідь.

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«За всіх наших людей, які воліли б ніколи в житті не знати назв цих проклятих місць: „саваслейка“, „оленья“, „енгельс“. Але, на жаль, українці їх знають. А тому й наш ворог знатиме, що таке відплата по-українськи», — додав він.

Зеленський підкреслив, що росія не буде диктувати українцям свої червоні лінії, оскільки Україна сама обирає свій шлях.

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«Вицвілі очі їхнього начальника сприймають весь світ сірою зоною. Та ми не дамо перетворити на сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор. Не буде хворий дід із Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом іти і який вибір робити, будуть для себе визначати лише Україна й українці. Бо так працює незалежність», — наголосив Зеленський.

Зазначимо, що сьогодні Україна відзначає 33-тю річницю проголошення незалежності. Крім того, сьогодні, 24 серпня, минає рівно 30 місяців від початку повномасштабної війни росії проти України. З лютого 2022 року українські захисники звільнили від окупантів Київську, Чернігівську та Сумську області, а також частину Харківської та Херсонської, завдали великих втрат ворогу і продовжують це робити.

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Військове керівництво країни також привітало українців з Днем Незалежності.

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