Рецепт відомого шеф-кухаря розлютив українських мусульман: що не так із чебуреками від Клопотенка

Відомий кулінар Євген Клопотенко, який в одному з рецептів приготування чебуреків, які відносяться до кримськотатарської кухні, рекомендував додавати в тісто горілку, піддався критиці з боку мовнознавця та блогера Ескендера Зови. Також роздратування представника кримськотатарського народу викликало й те, що кулінар вказував, що при приготуванні чебуреків можна використовувати свинину. Адже люди, які сповідують іслам, не вживають ані горілки, ані м'яса свиней.

Як пише «Інформатор», про свої зауваження Зова розповів YouTube-проєкту LUKI. Варто додати, що прізвища Євгена Клопотенка він не називав, але відповідні рекоменадції містяться в рецептах саме цього кухаря.

«Біляш і чебурек подавати зі свининою — це трошки знущання. Один відомий український кухар у своїх рецептах на сайті вказав горілку і свинину. І при всьому тому він написав, що це — „страви кримськотатарської кухні“. Це невігластво», — зауважив Ескендер Зова та додав: «Чи дійсно всі татари не їдять свинину й не вживають алкоголь, я не знаю — свічку не тримав. Але в нашій кухні ніколи не було й не могло бути цих інгридієнтів. І біляш в оригіналі не міг бути зі свининою»,

Тим часом видання зазначає, що у рецепті Клопотенка на його сайті є уточнення щодо невживання свинини кримськими татарами та міститтся рекомендація готувати цю страву з бараниною чи яловичиною.

Раніше суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом оригінального чебурека без тіста, який готується з курячим фаршем, пластівцями, соусом песто та в'яленими томатами.

Фото Pixabay

