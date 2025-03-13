«Недитячі» чебуреки без тіста: рецепт зірки «МайстерШефа», який «підкорить ваші смакові рецептори»

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор, суддя «МастерШеф. Битва сезонів» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво, який раніше поділився рецептом дуже соковитих чебуреків, розповів, як приготувати чебуреки без тіста.

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«НЕ ДИТЯЧІ ЧЕБУРЕКИ БЕЗ ТІСТА. Цей рецепт точно підкорить ваші смакові рецептори))», — написав він.

Інгредієнти: • Курячий фарш — 400 г;

• Соус песто — 2 ст. л;

• В’ялені томати — 5 шт;

• Твердий сир (за бажанням);

• Шпинат свіжий;

• Кукурудзяні пластівці — 3 ст. л. РЕКЛАМА Спосіб приготування: 1. Пластівці подрібніть у крихту.

2. Фарш розкачайте між двома листами пергаменту — це зробить процес легким і чистим.

3. На одну половину викладіть песто, томати, сир та шпинат.

4. Накрийте другою стороною фаршу, ущільніть краї.

5. Обваляйте у подрібнених пластівцях з обох боків.

6. Випікайте при температурі 180 °C протягом 25−30 хв.

Як писали «ФАКТИ», раніше рецептом чебуреків поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. А відомий кухар Євген Клопотенко розповів, як правильно їх їсти.

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Ілюстративне фото: www.gastronom.ru

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