Домашні чебуреки: смачно так, що не відірватися

Чебуреки — справжня смакота. Але купувати їх у торговців на вулиці в літню спеку може бути небезпечно. Ви не можете бути впевнені в тому, наскільки свіже м'ясо.

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А як щодо того, щоб приготувати чебуреки вдома? Це не так складно, як може здатися на перший погляд. Один раз приготувавши, зможете приготувати ще не раз. Напевно чебуреки сподобаються вашим рідним і близьким. Навіть один аромат заворожує!

Подавайте чебуреки гарячими. Але їсти їх потрібно зі зрозумілих причин, коли вони трохи охолонуть.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

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Домашні чебуреки (6 штук) 150 г борошна

75 г окропу

Сіль

1 столова ложка олії Для начинки РЕКЛАМА 200 г фаршу

1 цибулина

Трохи водички

Сіль

Перець

Зелень

Олія для смаження

Замісити тісто і помістити в плівку на хвилин 20. Розділити на шість частин. Розкачати і начинити фаршем із зеленню та цибулею. Вода у фарш додається, щоб він був ніжним і соковитим. Фарш має викладатися тонким шаром, щоб добре просмажився. Обсмажуємо в олії до готовності.

Смачного!

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Нагадаємо рецепт кримськотатарських янтиків.

Фото з альбому Елли Іванової

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