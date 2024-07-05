Домашні чебуреки: смачно так, що не відірватися
Чебуреки — справжня смакота. Але купувати їх у торговців на вулиці в літню спеку може бути небезпечно. Ви не можете бути впевнені в тому, наскільки свіже м'ясо.
А як щодо того, щоб приготувати чебуреки вдома? Це не так складно, як може здатися на перший погляд. Один раз приготувавши, зможете приготувати ще не раз. Напевно чебуреки сподобаються вашим рідним і близьким. Навіть один аромат заворожує!
Подавайте чебуреки гарячими. Але їсти їх потрібно зі зрозумілих причин, коли вони трохи охолонуть.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
Домашні чебуреки (6 штук)
- 150 г борошна
- 75 г окропу
- Сіль
- 1 столова ложка олії
Для начинки
- 200 г фаршу
- 1 цибулина
- Трохи водички
- Сіль
- Перець
- Зелень
- Олія для смаження
Замісити тісто і помістити в плівку на хвилин 20. Розділити на шість частин. Розкачати і начинити фаршем із зеленню та цибулею. Вода у фарш додається, щоб він був ніжним і соковитим. Фарш має викладатися тонким шаром, щоб добре просмажився. Обсмажуємо в олії до готовності.
Смачного!
Нагадаємо рецепт кримськотатарських янтиків.
Фото з альбому Елли Іванової56
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