Чебуреки треба їсти правильно: Клопотенко поділився лайфхаком від кримських татар

Чебуреки, як і янтики — одна з основних національних страв кримськотатарської кухні. Готуються вони з прісного тіста з різними видами фаршу та гострими приправами.

ВІДЕО ДНЯ

Їх смажать на сковороді з великою кількістю олії. Янтики ж, на відміну від чебурека, смажать на сухій сковороді без жиру.

Відомий кухар Євген Клопотенко, який знається на приготуванні чебуреків, показав, як правильно їх їсти, щоб вони були набагато соковитими. Так, за словами кулінара, їдять національну страву кримські татари. Цей лайфак не дає витікати соку з чебурека.

Клопотенко також додав, що готувати тісто для чебуреків можна з додавання горілки, мінеральної води, або оцту.

РЕКЛАМА

Базові інгредієнти для 8 чебуреків:

500 г борошна (і додатково 50 г для підпилу)

200 мл теплої води

½ ч. л. солі

2 ст. л. соняшникової олії

фарш будь-який — баранина, яловичина, сир

Приготування з горілкою:

В миску насипати борошно, додати сіль, влити олію, теплу воду та горілку.

РЕКЛАМА

Все добре перемішати великою ложкою.

Коли тісто стане однорідним, викласти його на робочу поверхню, посипану борошном.

РЕКЛАМА

Замісити еластичне тісто, яке не липне до рук.

Готове тісто загорнути в харчову плівку або прикрити рушником та залишити відпочивати 20 хвилин за кімнатної температури.

Потім розділити на 8 рівних частин, додатково притрусити робочу поверхню борошном та розкачати у формі кола завтовшки 2 мм і додати начинку.

М'ясо на фарш помолоти, додати сіль з перцем.

Влити у фарш трохи дуже холодної води та гарно його вимішати. Залиште хвилин на 10 у мисці.

До речі, з тіста на горілці виходять чудові чебуреки з сиром.

У холодну осінню погоду також до речі буде «Полтавський» капусняк, який готується на копчених кістках з товченою картоплею.

297

Читайте нас у Facebook