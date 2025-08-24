Запах затхлості з шафи: є перевірені рецепти його позбутись

Неприємний запах може бути не лише у холодильнику чи ванній кімнаті, а й у закритій шафі. Це є сигналом того, що всередині щось не так. Затхлість зазвичай є поєднанням вологи, відсутності вентиляції та наявності мікроорганізмів, які тільки й чекають на сприятливі умови для розмноження. Ця проблема не обмежується лише старими меблями — навіть нові шафи можуть видавати неприємні запахи, якщо їх неправильно використовувати або розміщувати у вологому приміщенні, пише видання Zielony Ogrodek.

Закритий простір без вентиляції — повітрю ніде циркулювати, що посилює відчуття задухи. Найпростіше рішення, хоча воно й часто недооцінюється: відкривайте шафу на кілька годин на день. Якщо можливо, залишайте дверцята постійно прочиненими або встановіть непомітний вентиляційний отвір. Також варто регулярно перевіряти вміст шафи — викидайте прострочені продукти, сушіть одяг та не зберігайте відкриті упаковки.

Якщо шафа стоїть біля холодної стіни, обов’язково відокремте її від стіни та перевірте на наявність конденсату. Після того як ви її спорожните, очистьте внутрішню частину теплою водою з оцтом або харчовою содою. Це натуральні продукти, які освіжать поверхню та нейтралізують небажані запахи.

Якщо після ретельного очищення ви все ще відчуваєте запах затхлості, саме час використати щось, що усуне проблему.

Харчова сода, насипана в миску, діє як губка для запахів. Замінюйте її кожні 2−3 тижні. Активоване вугілля — особливо ефективне в прохолодних і вологих приміщеннях. Його можна придбати в гранулах або пакетиках. Рис — сухий, розсипний, у лляному мішечку — поглинає вологу та запахи, хоча й менш інтенсивно, ніж харчова сода. Мелена кава — чудово підходить, якщо вам подобається її запах. Вона має нейтралізуючий ефект, але її потрібно замінювати щотижня. Деякі люди також рекомендують розсипний чай, хоча він має дещо слабший ефект.

Цедра лимона або апельсина — додає трохи свіжого аромату, але діє недовго і не вбирає вологу.

